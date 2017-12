Nuestra vida está marcada por cifras redondas. Las jornadas laborales comienzan a la hora en punto y solemos citarnos en tramos horarios donde una de las manecillas señala al seis o al doce. Y si con el reloj somos así no lo somos menos con el calendario y nos movemos por plazos que casi siempre buscan cumplir tramos que se abren o cierran al son de fechas, meses o años. Curioso, pero cierto. Aunque esa forma de actuar con frecuencia nos lleva a apurar demasiado los tiempos en el ámbito personal, profesional e incluso en el institucional.

Así nos vemos ahora con la probable, o no, aprobación del presupuesto municipal donde las apariencias nos muestran un extraño juego de intereses que ha terminado por bordar un concejal que se ha despachado diciendo que “dialogar por dialogar no sirve para nada” como si el diálogo (o lo que entiende este concejal por diálogo) no fuese la base necesaria de intercambio de información y pareceres para llegar a algún tipo de acuerdos.

Sin embargo, algo de diálogo ha debido de haber para que hoy se escenifique un acuerdo para incrementar un 4% el Salario Mínimo Interprofesional en 2018 con subidas progresivas que llegarán a los 850 euros en 2020. Cifras redondas que aparentan lucir a pesar de que parezcan aproximarse a las recomendaciones de la Carta Social Europea. Números redondeados a gran distancia de países como Bélgica o Irlanda que lo tienen fijado en 1.501 euros, o como Holanda, Francia o Gran Bretaña que aunque más modestos rondan los 1.400 por no mencionar a Luxemburgo que se sitúa bien pasados los 1.900 euros mensuales de salario mínimo interprofesional, aunque superemos los niveles de países como Rumanía o Macedonia.

El Salario Mínimo Interprofesional es un indicador que nos muestra la cuantía económica que en teoría cobra como mínimo una persona en concepto de sueldo conforme a la jornada laboral que realiza. Pero en nuestro caso también es un indicador que deja a las claras, entro otras muchas cosas, el índice de precariedad laboral en el que nos encontramos inmersos.

Ya no hablamos sólo de dignidad, hablamos de supervivencia. Y con los niveles salariales que caracterizan la vida cotidiana de nuestro país la economía no puede despegar, porque a duras penas el consumo interno da para los aspectos más esenciales de la vida de las personas. En efecto no hablamos sólo de dignidad, hablamos de decencia y de respeto a los derechos humanos más elementales.