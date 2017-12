Se trabaja para que Chocolates Trapa pueda volver al Pabellón Municipal "a finales de enero"

Técnicos municipales, empresa constructora y club trabajan conjuntamente para que el Chocolates Trapa pueda volver a usar el Pabellón Municipal a finales del mes de enero, como ha quedado patente en la reunión que las tres partes han mantenido hoy y tras tener en cuenta la fecha de entrega de la empresa constructora de las luminarias, el calendario de partidos del equipo colegial y el tiempo necesario para el traslado de este desde el polideportivo Adolfo Nicolás de Villamuriel.

Desde la empresa se prevé que los proyectores LED de los que depende la iluminación de la pista, último elemento que resta para certificar la obra, sean suministradas e instaladas a lo largo de la semana que viene, y tan sólo reste la colocación del parqué, cuya sustitución corre a cargo de la propia constructora y ha sido obligada por motivos ajenos al proyecto, para que la infraestructura pueda a estar a disposición del equipo.

El objetivo de las tres partes es que la infraestructura esté finalizada cuanto antes, para que, a partir de ese momento, Patronato Municipal de Deportes y club la equipen con todo lo que sea necesario de cara a ser utilizada de nuevo tanto por el equipo colegial como por el resto de clubes que la utilizan para entrenamientos y partidos de competición oficial.

La Cadena SER les viene contando que el Alcalde se ha querido curar en salud. El pasado 4 de diciembre firmó una resolución pidiendo al Consejo Superior de Deportes un aplazamiento de tres meses para no perder la subvención concedida por dicho organismo y que asciente a 150.000 euros. A 31 de diciembre las obras tendrían que haberse terminado para no perder la ayuda. Como esa situación no se da, Alfonso Polanco ha pedido un aplazamiento hasta el 31 de marzo; si bien la última previsión habla de que los trabajos acabarán a finales de enero.