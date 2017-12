Osasuna solidario

Osasuna Magna Xota hizo valer su papel de claro favorito para adjudicarse el torneo solidario de fútbol sala aunque tuvo que necesitar de los penaltis para derrotar al primer equipo de Osasuna que plantó cara hasta el final. Con la participación además de Xota y del primer equipo rojillo, del conjunto femenino del club y un combinado de amigos del ex capitán Patxi Puñal. Sin embargo, lo importante no era saber quién ganaba sino disfrutar del evento con la participación de jugadores como Roberto Torres, Oier, Unar García, Mai Garde, Rafa Usín, Araça, Dani Saldise o ex jugadores como Goikoetxea, Cruchaga u Orbaiz y sobre todo la finalidad del evento. Toda la recaudación conseguida, para asistir al evento había que llevar un juguete en buen estado o el pago de 8 euros, irá destinada al Banco de Alimentos que se encargará de repartirlos entre niños necesaitados en Navarra. Un torneo organizado por la plataforma osasunista Sadar Bizirik y que tuvo una buena aceptación.

La primera semifinal midió al primera equipo de Osasuna ante el conjunto femenino y se resolvió con victoria de los Torres, Unai García, Miguel Díaz y compañía. La segunda acabó con el triunfo de Osasuna Xota ante el combinado de amigos de Puñal. En la gran final, el Xota se impuso a Osasuna en los penaltis tras empatar a 2 y alzarse con la victoria en un torneo en el que el gran vencedor fue la solidaridad. 2.200 euros y más de 600 juguetes fue el premio que se encargará de repartir el Banco de Alimentos entre los niños desfavorecidos de nuestra comunidad.