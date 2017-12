Oiarbide: "No vamos a dar marcha atrás con los peajes en la N1"

Entrevistada en Hoy por Hoy Gipuzkoa, la Diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha asegurado que "no vamos a dar marcha atrás en la implantación de los peajes de la N1", a pesar de la huelga convocada por los transportistas para la primera semana de enero.

Aseguraba la Diputada que se trata de una huelga "planteada desde Madrid, para que la hagan los gipuzkoanos", y no auguraba mucho éxito a la iniciativa: "No creo que tenga mucho éxito, aunque es un derecho que tienen los trabajadores" e insistía: "no veo que tenga mucho sentido plantear ahora una huelga, porque no vamos a dar marcha atrás".

Por cierto, que no será el 1 de enero cuando comiencen a funcionar esos peajes en la N1. "Faltan ultimar algunos detalles", decía la Diputada, que no ha querido dar la el día exacto, aunque ha insitido en que será, en todo caso, a primeros de enero.

También ha sido tajante Oiarbide al hablar de la entrada a San Sebastián por Carlos I. Pese al llamamiento del ayuntamiento donostiarra para la eliminación definitiva del vial, la Diputada ha asegurado que "Carlos I seguirá tal y como está". "La Diputación no contempla suprimirlo, ni a corto ni a largo plazo" - concluía.