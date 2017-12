El Sevilla decidirá el técnico en 24 horas

El Sevilla tiene previsto cerrar el martes al sustituto de Berizzo. No se descarta ninguna opción. El presidente, José Castro, y el director deportivo, Oscar Arias, se han reunido con varios entrenadores. La via italiana ha gustado, especialmente el que fuera técnico de la Fiorentina y el Milán, Montella. Existe la posibilidad de que Maresca, ex jugador sevillista, lo acompañe.

Mazarri también ha mantenido un amplio diálogo con el dirigente del Sevilla. Triunfador en su amplia etapa en el fútbol italiano, pero con problemas en el Watford, en la Premier League.

Sin embargo, antes de regresar a Sevilla, también tienen previsto una conversación con Javi Gracia, otra de las posibilidades por su conocimiento de la Liga y del equipo sevillista.

No se pueden descartar otras opciones. El alemán Tuche es un entrenador de máximo nivel, pero también exige unas prestaciones físicas y tácticas al equipo que, en estos momentos, no tiene el Sevilla.