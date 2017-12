Transport públic de veres

Ho he dit moltes vegades. Les mesures de suposada pacificació del trànsit en València estan molt bé però de res serveixen i poden provocar greus problemes sinó inclouen més i millor transport públic. La Federació de Veïns ha arribat també a eixa conclusió en el seu balanç anual. I és que és molta gent la que no deixa el cotxe en casa i no pateix per aparcar, perdent temps en embussos, pagant aparcament i demés per capritx. Ho fa perquè no té altra forma de vindre i menejar-se per València amb garanties. Ni el metro i el tramvia (vagues a banda que eixa és altra història) ni tampoc els autobusos tenen una freqüència de ciutat avançada. Fins que no arreglem això qualsevol mesura de suposada pacificació del trànsit serà un mal de cap per al govern municipal.