8 años de lucha por el cierre del CIE de Zapadores

La lucha, que ya se mantiene 8 años, está lejos de acabar. Este martes por la tarde tendrá lugar la última concentración del año de las que organiza mensualmente CIEs No en la puerta del centro de internamiento de extranjeros de Zapadores para pedir su clausura. Cientos de concentraciones son las que ha organizado durante estos años la plataforma, una lucha que no ha dado el resultado último esperado, porque el CIE sigue abierto, pero que va dando sus frutos.

Al menos eso es lo que espera la portavoz de CIEs No, Gemma Siscar, que en una entrevista con la Cadena Ser asegura que la lucha "es que la gente conozca lo que pasa dentro, en qué se gasta el dinero". No es un caso perdido, asegura, aunque las noticias que van llegando al respecto no sean precisamente positivas.

Noticias como la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto del Consell que garantizaba la sanidad universal. Siscar considera que el gobierno central tiene una motivación muy clara a decir a las personas "que no tienen derechos, que no vengan, que lo van a pasar mal".

Y es que, dice, el sufrimiento empieza en las fronteras, con la violencia "brutal" contra los migrantes, y continúa en estos centros. En cuanto al decreto, Siscar afirma que la generalitat ha trasladado un mensaje de tranquilidad y que ha asegurado a las organizaciones que trabajan con migrantes que la anulación del decreto no tendrá consecuencias prácticas.

2017 ha sido un año complicado en el que, sin embargo, se han visto ciertas mejoras en el CIE de Zapadores. El centro valenciano estuvo cerrado durante cuatro meses a causa de una plaga de chinches, y ahora se ha limpiado y desinfectado, aunque quedan otros problemas pendientes de solución, como la falta de espacios para la oración, la ausencia de un servicio sanitario de calidad y la falta de traductores, por lo que los encarcelados, dice Síscar, no tienen acceso a la información de cuál es en realidad su situación.