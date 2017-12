Guarido mantiene su posición ante los presupuestos

Tras las críticas de Ciudadanos, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha negado tajantemente que haya mentido, al afirmar que Ciudadanos tenía la oferta de dialogo más de un mes antes del pleno, y apela a los correos electrónicos y a los whatsapp remitidos a Ciudadanos en ese sentido.

A partir de ahí se ha mostrado dispuesto a negociar con Ciudadanos, y ha reiterado lo que dijo en el pleno. Es decir, Guarido ha dicho que estaba dispuesto a llamar hoy mismo al portavoz de Ciudadanos, Francisco José Requejo, pero advirtiendo que sólo hay dos salidas: o negociar sobre el presupuesto elaborado o plantear una moción de confianza.

Ante las cuestiones que planteó Ciudadanos para negociar y apoyar el presupuesto, Francisco Guarido, manifestó que Ciudadanos “no puede estar de queja” ante el cumplimiento de los acuerdos acordados para el presupuesto de 2017. Y aseveró que “el equipo de gobierno ha cumplido, y bien”.

El alcalde de Zamora sí advirtió ante la hipotética negociación con Ciudadanos que no hay un tiempo ilimitado. Dijo que se pueden asumir las cuestiones fundamentales que plantea la formación naranja, como la reducción de impuestos, pero advirtió que no son ellos quienes se oponen, sino que tienen en cuenta los criterios de los informes técnicos. En ese sentido, instó a Ciudadanos a reunirse con los técnicos sobre ese particular.