Una veintena de buses urbanos no salen a la calle por diversas averías

En Zaragoza, la empresa AUZSA, de transporte público de autobuses, ha sacado hoy a la calle 20 vehículos menos de lo previsto porque todos estaban averiados. Lo denunciaban dos sindicatos de esta empresa, CUT y SATRA, que lamentan la falta de mantenimiento.

Los sindicatos aseguran que no es tan excepcional que los conductores no puedan salir a la calle porque los autobuses no funcionan. José Manuel Montañés, secretario de organización de SATRA y presidente del comité de empresa, señala que "han estado sin trabajar estos días festivos y como el mantenimiento es el que es" los vehículos "no han arrancado por la mañana, a otros no les funcionaban las puertas, por el frío se han congelado las válvulas". Son incidencias que "vienen siendo habituales en esta empresa pero este fin de semana todavía ha sido más grave".

La semana pasada se incendió un vehículo que cubría la línea 24 en la calle Juan Pablo Bonet. Por eso, los sindicatos se preguntan cuándo van a llegar los híbridos que ya deberían estar operativos. Reclaman además que cesen las reparaciones a través de empresas subcontratadas a bajo coste, ya que desde que se procede de ese modo "las averías aumentan y los incendios de autobuses también".