Carlos Marín sobre el SMI: "Más del 90 por ciento de nuestros convenios tiene una remuneración mínima más alta"

A punto de despedir el año, Fecir, la Federación Empresarial de Ciudad Real reconoce que el 2017 ha sido el año de la recuperación y crecimiento de muchas empresas, buena racha que confían se mantenga en 2018. Nuevo año en el que toca negociar cerca de una decena de convenios colectivos que esperan culminen con acuerdos satisfactorios para empresa y trabajadores.

En el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación el presidente de Fecir, Carlos Marín ha destacado cómo tras la recuperación económica, muchas empresas se han incorporado a la Federación y superan ya los 10.500 asociados.

Federación Empresarial de Ciudad Real

El sector servicios es uno de los que ha remontado especialmente y reconoce que las expectativas para la hostelería son muy buenas, también para el sector del transporte y la compraventa de coches, no tanto para otros como la siderometalurgia que ha sido uno de los más castigados.

Negociación colectiva

Nuevo año en el que de cara a la negociación colectiva, el representante de Fecir ya avanza que habrá buena disposición por la parte empresarial, que sin embargo considera que debe ser sectorial por sectorial, con la voluntad de no levantarse de ninguna mesa, salvo que no haya un acuerdo por ambas partes, pero añade... no aceptarán que les marquen mínimos o máximos especialmente en referencia al SMI, advirtiendo que en la mayoría de los sectores, el SMI está por encima de lo estipulado.

Carlos Marín que ponía en valor la "estrechísima" relación que mantienen con la Cámara de Comercio, entidad que ha jugado un papel fundamental para las empresas en los tiempos de crisis; las exportaciones para la gran mayoría de las empresas ha supuesto en estos años difíciles una ventaja competitiva.