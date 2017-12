Encuentran un poni deambulando solo por Las Palmas de Gran Canaria

Los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se llevaron anoche una sorpresa cuando encontraron un poni abandonado en la zona del Hospital Militar.

El animal ya ha sido recogido y se decidirá en las próximas horas qué hacer con él. Por lo pronto, ha pasado la noche en la Jefatura de la Policía Local de Miller Bajo.

"Ha estado tranquilo amarrado a un árbol y se ha dado un buen festín, eso sí, porque nos ha dejado el jardín patas arriba", ha dicho César Martel, portavoz del cuerpo policial quien añadió que el servicio municipal de recogida de animales ya se ha hecho cargo del poni.

"No tiene microchip ni ninguna identificación que pueda darnos pistas de quién es su propietario y de dónde ha salido", asegura Martel quien también bromea con que "aún no sabemos si fue un regalo no entregado por Papá Noel".