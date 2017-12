El PSOE critica que el alcalde vote contra los intereses de los vecinos

El pasado viernes se votaron los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 en la Asamblea. Ahora, el partido socialista de Alcobendas denuncia que el alcalde del municipio, Ignacio García de Vinuesa, que también es diputado regional, votara en contra de incluir una enmienda para construir un instituto con Formación Profesional. La agrupación explica que hay una gran demanda de este ciclo formativo en la localidad, y que en este curso alrededor de 500 jóvenes se han quedado sin plaza.

El portavoz socialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, considera que García de Vinuesa ha antepuesto su cargo como diputado en la Asamblea al de alcalde y añade que “no ha dudado en plegarse a los intereses de su partido, antes que defender los intereses de su ciudad”.

Los socialistas añaden que “Vinuesa ha demostrado una vez más que es más importante no molestar a sus superiores que en la Comunidad de Madrid que dar la cara por sus vecinos y vecinas”. Desde la formación, quieren que el alcalde explique a los 500 jóvenes que no han podido realizar sus estudios de Formación Profesional y a sus familias, por qué no está a favor de que se amplíen en el municipio las plazas en esta rama educativa.

Desde el Ayuntamiento alegan que el voto de García de Vinuesa es resultado de que la votación de los presupuestos “se realiza de manera global”.