Los temas musicales navideños, éxito seguro

Estamos en una semana navideña y qué menos que dejar a un lado nuestro tradicional ‘Cómo hemos cambiado’ para pinchar esos temas musicales que todos estamos deseando escuchar estos días, por mucho que a veces nos saturen un poco, como si fueran un polvorón indigesto. Hemos empezado, no podía ser menos, con el “Jingle Bell Rock” de Daryl Hall y John Oates, pero si quieren una ‘delicatessen’, no dejen de escuchar el “The Christmas song”, de Nat King Cole.

Qué voz, la del de Alabama. Pero si hablamos de cuerdas vocales prodigiosas, la referencia obligada es ‘La voz’, es decir, Frank Sinatra, que fue quizás de las primeras megaestrellas que se atrevió a sacar un disco sólo con canciones navideñas.

Va de grandes la cosa, porque ahora vamos a regresar al rock y lo vamos a hacer con el rey, que en 1957 revolucionaba los villancicos a golpe de cadera, con esa mirada embriagante y esa voz hechicera que tenía Elvis Presley.

Pero ni Sinatra ni Presley. ¿Saben cuál es el disco navideño más vendido de la historia? Pues un clasicazo grabado a finales de los 60 por una judía encantadora: Barbra Streisand.

Nos estamos centrando mucho en temas anglosajones y ya es momento de echar el oído hacia el castellano, cuyo mayor éxito mundial quizá, en lo que a temas navideños se refiere, se lo tenemos que agradecer al inconmensurable José Feliciano con su “Feliz Navidad”.

El puertorriqueño ha sido siempre reconocido por este tema, pero en España y gran parte de Latinoamérica la Navidad tiene un nombre: Raphael. Da igual el tema que elijan, todos son insuperables, pero aquí vamos a poner como botón de muestra ‘Llegó la Navidad’.

Otra voz que cantando villancicos elevaba el género a los altares era la de Rocío Jurado. ‘Camino de Belén’ es el tema que elegimos de la más grande entre las grandes.

Ahora bien, ¿quieren una joya de verdad? El flamenco tiene la respuesta, y dos de las figuras más grandes de este género son los culpables: Camarón de la Isla y Paco de Lucía en ‘A Belén pastores’.

Perdonen lo que vamos a hacer ahora, porque tenemos que volver a los clásicos ochenteros que a nivel mundial, en inglés, claro, celebran la navidad desde hace más de treinta años. Dos son imperdibles: George Michael con su grupo Wham! en “Last Christmas” y el supergrupo Band Aid fundado por Bob Geldof con “Do they know it’s Christmas?” y voces como las de Freddie Mercury, Bono, Sting o David Bowie.

Y ya que nos tenemos que ir despidiendo, hagámoslo por todo lo alto, con la canción que desde los años 90 marca cualquier referencia a la Navidad y a la felicidad de estas fechas. Así que es el momento de pinchar a Mariah Carey, a su “All I want for Christmas is you”, y desearles unos bonitos días de fin de año.