Denuncian una presunta factura falsa de la asociación empresarial

Según ha denunciado el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, la Junta de Gobierno del pasado 19 de diciembre el Ayuntamiento de Leganés aprobó una subvención de 55.000 euros para la asociación de empresarios UNELE. En ese importe había decenas de facturas, pero una llama la atención al partido en la oposición: un importe de casi 6.000 euros para alquilar la finca Solimpar para un evento celebrado el 31 de octubre que en realidad no se celebró allí ni en esa fecha, como sí se hizo el 20 de diciembre otra actividad, la entrega de premios de la asociación.

Por eso Delgado considera que es una factura fraudulenta, porque no coincide ni la fecha ni la actividad presentada, y responsabiliza de ello tanto al alcalde y el concejal de Comercio como a los técnicos que la han dado por buena. Por ello asegura que acudirá a los tribunales por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa, malversación o prevaricación y pedirá a CEIM, la patronal regional, que tome cartas en el asunto.

Fuentes municipales han señalado que las facturas aprobadas no han contado en ningún momento con reparos ni de Intervención ni de los técnicos municipales que tramitan cada una de las subvenciones que otorga el consistorio, por lo que no había motivos para no aprobarlas.