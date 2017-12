Los diez mejores videojuegos de 2017

El año 2017 empezaba fuerte: en enero salía al mercado Resident Evil 7, el retorno por la puerta grande de una de las sagas más míticas del terror. En esta ocasión teníamos que tratar de escapar de la mansión de la familia Baker, un conjunto de personajes perturbados sedientos de sangre de la América profunda. Con menos combates, apostando por el terror psicológico al estilo Silent Hill, y como primera gran producción que podía ser disfrutada con gafas de realidad virtual, la experiencia es casi prohibitiva para los más sensibles, pero obligatoria para los fans del miedo.

El comienzo de marzo llegaba con Horizon Zero Dawn para PS4 en exclusiva bajo el brazo. Esta aventura en tercera persona con tintes de juego de rol de acción protagonizada por Aloy, una cazadora que busca respuestas y sus orígenes, nos introducía en un mundo postapocalítico en el que la naturaleza ha vuelto a tomar el planeta y unas bestias mecánicas amenazan a unos humanos que han vuelto a ser casi primitivos. Su versión en español cuenta con las voces de Michelle Jenner y Dafne Fernández.

También en marzo la saga Zelda volvía por la puerta grande como buque insignia de Nintendo Switch en su lanzamiento. The Legend of Zelda: Breath of the Wild nos propone, de nuevo, encarnar al elfo Link para rescatar a la princesa Zelda y luchar contra el malvado Ganon. Pero todo ello en un juego de rol de acción de proporciones gigantescas y caracterizado por la libertad absoluta, de hecho su sistema de escalada que nos da acceso a casi cualquier zona del mapa es uno de sus puntales. Su centenar de santuarios son verdaderos retos mentales, y gracias al carácter híbrido de Switch, podemos jugarlo fuera de casa en modo portátil.

Con poca distribución física en España pero con una legión de fans, abril nos traía Persona 5. Este juego de rol japonés nos invita a formar parte del grupo conocido como ‘ladrones fantasma’, viajar al plano paralelo ‘metaverso’ y robar los corazones más malvados para evitar que traspasen al mundo real. Y todo ello mientras llevamos una vida aparentemente normal en un instituto de secundaria en Japón. Muy bizarro y artístico a la vez. Ya en junio llegaba Tekken 7: el torneo del rey del puño de hierro mantiene personajes clásicos como Paul, Law o Heihachi e introduce novedades como Akuma y Kazumi. Pero sobre todo ha le ha dado un componente extra a su técnico estilo de lucha introduciendo movimientos especiales muy potentes cuando nuestro luchador está a punto de morir (Rage Mode, con Rage Art y Rage Drive), lo que añade un importantísimo componente estratégico a los combates.

En septiembre los motores rugieron con Project CARS 2. Siguiendo la línea súper exigente de esta saga la segunda parte incluye 60 circuitos, que se traducen en un total de 139 pistas diferentes para competir, y un garaje de dos centenares de coches de las marcas más prestigiosas. Pero sobre todo nos desafía con sensaciones hiperrealistas al volante, con profundidad mecánica y detalles decisivos como el calentamiento de los neumáticos. La tensión en cada competición es máxima y requiere de toda nuestra concentración no sólo para ganar, también para simplemente seguir en carrera.

Super Mario Odyssey llegó en octubre. Y la nueva aventura plataformera en Nintendo Switch del personaje bigotudo no defraudó en absoluto. En esta ocasión es capaz de activar interruptores, controlar y vencer enemigos lanzando su gorra ‘Cappy’, que aprovecha los sensores de movimiento de los mandos joy-con para ser arrojada. Además sus niveles intrincados y sus lunas escondidas recuerdan al gran Super Mario 64, y también cuenta con fases retro en dos dimensiones que nos retrotraen a los orígenes de la saga.

Ya en noviembre reaparecía uno de los mejores juegos de rol de la historia adaptado para la realidad virtual. Skyrim VR es, hasta el momento, una de las mejores experiencias que pueden jugarse con gafas de este tipo. Su historia nos pone en la piel del elegido Sangre de Dragón para salvar las tierras norteñas del universo de Tamriel. Nos ofrece un mapa gigantesco y cientos de hora de aventuras y exploración con vista en primera persona. También en noviembre la saga Call of Duty regresaba a sus orígenes. Las batallas en tierra, sin dobles saltos ni propulsores robóticos. Call of Duty World War II apuesta fuerte por la ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Su modo campaña nos lleva a sucesos clave como el desembarco de Normandía y, una vez más, es el modo multijugador online el que nos garantiza cientos de horas de diversión. En esta ocasión con una zona social para interactuar con otros jugadores y con el nuevo modo por objetivos llamado ‘Guerra’.

Y por último, a finales de este mes de diciembre alcanzaba su versión final comercial una de las revelaciones del año: Playerunknown’s Battlegrounds. El juego de disparos con formato ‘Battle Royale’ (donde el mapa se estrecha con el tiempo para juntar a los supervivientes) ha estado varios meses entre los títulos más jugados en PC con sus versiones previas, y se ha estrenado también en Xbox One con un importante éxito, pese a que en consola no tiene aún versión final. Sus claves no son sólo disparar, también encontrar por el mapa el equipamiento más adecuado parea sobrevivir ante un centenar de enemigos, por lo que cada partida es diferente.

PUBG, una de las sensaciones del año / Microsoft

Estos son los diez juegos que no puedes perderte de este año 2017. Seleccionarlos ha sido bastante duro, porque otros títulos como Destiny 2, Doom VFR, For Honor, Assassin´s Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Guerra o Forza Motorsport 7 y alguno más han presentado candidaturas muy serias para entrar en este selecto club. En cualquier caso el mejor del año lo decides tú ¿cuál es para ti? Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.