El alcalde apuesta porque parte del salario de los trabajadores de Limasa integrado en el futuro en una empresa municipal esté vinculado a la productividad y al grado de satisfacción de los ciudadanos con el servicio, como defendía cuando su opción era la municipalización. De la Torre, en una entrevista concedida a SER Málaga, pide terminar las obras del metro al centro antes de abordar el tramo en superficie al Civil y traslada al Partido Popular la responsabilidad de decidir si vuelve a ser candidato o no.

Tras más de un año defendiendo la municipalización de Limasa, el alcalde se ha decantado por un sistema que trocea el servicio: la limpieza viaria será de gestión privada y la recogida de basura, pública. La solución, dice, ha buscado "el equilibrio y el consenso" ante la resistencia de su propio grupo a esa municipalización defendida por él y ante la necesidad de tomar una decisión ya para desbloquear el Presupuesto de 2018, como le exigió la formación política Ciudadanos.

Cadena SER

El alcalde, para ese futuro nuevo modelo, sigue pensando que parte del salario de los trabajadores de la empresa municipal debe estar vinculado a la productividad y al nivel de satisfacción de los vecinos con el servicio, que se mediría anualmente. Si esto no tuviera éxito, se darían los pasos para su privatización. El alcalde, no obstante, está convencido de que funcionará.

El regidor prefiere, de momento, centrarse en mejorar la calidad del servicio y hacer inversiones, por ejemplo, la renovación de maquinaria a través de "renting". Asegura que los derechos de los trabajadores están garantizados y pide calma para ir cerrando todos los flecos de la fórmula que se avecina. Pero, sobre todo, espera colaboración y evitar escenarios de conflicto para poder hacerlo.

El alcalde rechaza que haya sido un "año en blanco", como le reprocha la oposición, y echa mano de una enorme lista de proyectos ejecutados por el Ayuntamiento. Pero hay temas que se arrastran año tras año. Uno es Limasa, pero también el metro. De la Torre no aclara del todo si tiene intención de cambiar el PGOU para incluir el trazado en superficie hasta el Hospital Civil, como le ha pedido recientemente la Junta de Andalucía. Se estudiará "a fondo" toda la documentación, subraya, e insiste en que primero habría que terminar la obra hasta el centro y retomar el tramo paralizado entre el Perchel y Guadalmedina para, asevera, no complicarle la vida a nadie.

Respecto al polémico rascacielos en el Dique de Levante del Puerto, con 135 metros de altura, admite su impacto paisajístico sobre el perfil de Málaga, pero precisa que es "asumible" y que el proyecto tiene "más ventajas que inconvenientes". De la Torre insiste en que el impacto del muelle nueve, en su día, fue mayor y hace números para calcular la huella de cada espacio.

El dirigente del Partido Popular sigue sin aclarar si volverá a ser el candidato de su partido a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019 o dejará el testigo, previsiblemente, a Elías Bendodo. De la Torre, que acaba de cumplir 75 años, mantiene el mismo discurso desde hace meses: "es poco probable, pero no imposible". No cierra la puerta, aunque traslada la responsabilidad al partido. Lo que no desvela públicamente es qué quiere él.