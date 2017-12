Es una semana de introspección. De observar la conciencia de la sociedad soriana, nuestra propia conciencia, nuestro estado de ánimo como colectivo. Un año más... y todo sigue igual. Hay una frase que dice mucho nuestro amigo Goyo Alonso, portavoz de la Plataforma Soria Ya! que es: 'A los sorianos nos roban el tiempo'. Así es.

Nos roban el tiempo cuando no las administraciones no invierten, cuando el desarrollo de Soria va a paso caracol, cuando del Plan Soria solo han llegado 6 millones euros, materializados, cuando Numancia 2017 no ha sido lo que debería haber sido pese a los esfuerzos de muchos, entre ellos la Asociación Tierraquemada. Cuando la cárcel o el centro de referencia estatal siguen cerrados. De aquí a una semana habremos cambiado de año, y todo seguirá igual. No es pesimismo, es realidad. La agenda política no entiende de finales de año.

Se avanza, lentamente pero con paso firme, en la promoción de la provincia, de sus recursos gastronómicos, y en la apuesta por atraer nuevas empresas a través, por ejemplo, de la iniciativa de FOES Invest Soria o los jóvenes que están revitalizando la Soria Ya!... Esto del desarrollo de Soria es como la lotería, le ponemos mucha ilusión, nos jugamos mucho, pero luego llega el recuento y... si acaso... nos ha caído alguna pedrea, lo demás... es decepción y desilusión.

Como quiera que nuestros políticos locales hacen lo que les dejan las altas instancias, miremos a 2018 de nuevo con motivación, con ánimo y con ganas. Alguna pedrea del total de los presupuestos tendremos asegurada.