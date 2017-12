Diego Ramos publica su disco Spanish Dances

Comenzó sus estudios de piano en la SAF, la Sociedad Algecireña de Fomento, y a partir de ahí quiso buscar nuevos retos y continuar sus estudios de piano, para lo que decidió marcharse a Madrid. "Buscaba un horizonte mayor, no sólo formativamente hablando, sino en el plano artístico, conciertos etc..." En la actualidad es profesor del Consevatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara, "donde continuo enseñando y prodigando el amor a la música", nos dice Diego.

Pero el músico algecireño no sólo se dedica a impartir clases, algo que le gusta es participar de conciertos "hay unos años en los que hay más que en otros, pero para mi el contacto con el público es muy importante y por eso me gusta mucho tocar en público". Ramos, de hecho nos confesaba que tiene muchas ganas de venir a Algeciras a presentar su trabajo en un concierto en el Teatro Florida de Algeciras.

Sobre el personaje al que interpreta en su obra, Enrique Granados, destaca que este es uno de los grandes compositores españoles, "pianísticamente plantea muchos retos porque él era un excelente pianista y su música no sólo es maravillosamente bella sino que está muy bien escrita para el piano. El legado de Enrique Granados, con las obras Goyescas y las Danzas Españolas, que se recogen en este CD, seguramente son las obras más importantes de su producción pianística, y ya son suficiente para loar su trabajo".

No dejamos pasar la oportunidad de hablar con Diego Ramos de la ausencia de un edificio que albergue físicamente el conservatorio de Algeciras que lleva el nombre de Paco de Lucía. "Me parece mal, no es sensato, cuando uno quiere a su pueblo. Se trata de una cuestión de prioridades. Hay que querer a los ciudadanos, hay que mimarlos y darles las posibilidades artísticas fundamentales para el dearrollo de las personas, y evdentemente la disciplina musical es una de las más importantes. Entonces que Algeciras no cuente con un edificiio concreto, con unas buenas instalaciones no es de recibo".

El disco ya se puede adquirir físicamente en Algeciras en Discos Grammy, aunque saldrá a la venta en el próximo mes de enero. Diego se muestra "superdispuesto a venir a Algeciras para ofrecer un recital de piano" y presentar su trabajo sobre las Danzas Españolas de Enrique Granados. Lo esperamos.