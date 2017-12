Bueno, ya estamos otra vez aquí, a sólo unos días de despedir el año 2017. Ustedes van a perdonarme, pero la Navidad no es lo mío. Hace mucho que dejó de gustarme y pasó a ser una fiesta algo coñazo, y perdónenme usted la expresión, a la que hay que sobrevivir. Y no, no piensen mal. Tengo una familia y amigos estupendos; simplemente es que me parecen unas fiestas estresantes. Prefiero celebrar lo que sea cualquier otro día del año.

Espero y confío en que a muchos de ustedes no les inunde el espíritu anti-navideño de la que les habla, algo que me congratula. No obstante, les gusten o no estas fechas y crean o no crean en los Reyes Magos, les deseo lo mejor, que pasa ante todo por gozar de buena salud y poder levantarse cada día para ir a trabajar. Que conste que no me olvido del amor, en cualquiera de sus formas, pero lo coloco en tercer lugar.

A veces pienso que parte de mi melancolía navideña tiene que ver con el rápido paso del tiempo, pero otras pienso que guarda bastante relación con el pesimismo que suele invadirme cuando hago balance de lo que el año saliente nos ha dejado como herencia. Y coincidirán conmigo en que no es especialmente halagüeña.

Aunque está claro que no nos ha tocado vivir en la peor de las épocas, sí vivimos tiempos oscuros. Tiempos de inestabilidad económica y social, de líderes pantagruélicos salidos de Alguien voló sobre el nido del cuco; de terrorismo, odio y muerte; de machismo asesino y ultrajador; de desigualdades y extremismos… En definitiva, de conceptos y hechos negativos que no tienen visos de cambiar de color y que, con total seguridad, nos harán recibir el 2018 igual que dejamos atrás el 2017.

Pero bueno, no me tomen ustedes hoy muy en serio. No es mi intención contagiarles mi pesimismo. Además, sólo me pasa en estas fechas y cuando hago balance de lo malo y lo bueno. Y lo bueno también es abundante. Y lo mejor de todo es que está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en esas cosas a las que no solemos prestar atención pero que son las verdaderamente importantes. Espero que el nuevo año les inunde de buenos momentos. Nos escuchamos en 2018 y sean felices.