Asier Unciti: "Algún día el cáncer será una enfermedad crónica, una enfermedad con la que podamos vivir"

Ha conseguido premios y reconocimientos por su trabajo y ha publicado numerosos artículos en las más prestigiosas revistas científicas dando a conocer el trabajo de su equipo, algo de lo que Asier Unciti, este científico algecireño, se siente muy orgulloso. Maneja miles de euros que destina a la investigación y con lo que paga a su equipo, "en Edimburgo las cosas funcionan de otra manera, es más la investigación se nutre de las donaciones de la gente y las grandes fundaciones".

Hace 12 años Asier escuchó con atención los consejos de alguien que le llevaron finalmente hasta Edimburgo donde formó una familia, su esposa es española, y donde realiza su trabajo con entusiasmo. "Cuando terminas la tésis doctoral debes preguntarte si quieres continuar en esto de la ciencia o no, y lo mejor es irse al extranjero, intentar aprender una nueva técnica, o un nuevo campo científico y después volver a tu tierra con la intención de traerte nuevos contenidos. Yo tuve la suerte de que me dieran la oportunidad, por eso me quedé". Asier confiesa que se fue para tres años "y llevamos 12 años y tengo dos niños".

Asier reconocía en la entrevista que allí no hay trabajo fijo, pero siempre hay trabajo, "algo que no ocurre en España donde no hay estabilidad ni hay posibilidades". En el Reino Unido existen organizaciones poderosísimas económicamente que se dedican a financiar proyectos de investigación. "Es el caso de Cancer Research UK, la organización sin ánimo de lucro más poderosa económicamente del mundo, invierte más de mil millones de libras en investigación"´.

Asier nos contaba cual era su último trabajo "la verdad es que ha causado mucho impacto. El oro es completamente inerte, de hecho no causa alergias. Hemos descubierto una propiedad química del oro que nadie conocía y es que es capaz de producir una reacción química que hemos utilizado para crear fármacos que se activan en presencia del oro, con lo que intentamos reducir los efectos secundarios del tratamiento con un implante del metal dentro del cáncer". Ahora toca convencer a las empresas farmacéuticas para que inviertan en la solución de los efectos de la quimioterapia. Nadie conocía esta propiedad innovadora del oro que se utilizará en futuras terápias.

Cada vez que hablamos con Asier observamos como va creciendo su interés y su pasión por el trabajo que realiza, habla con profunda emoción de los adelantos que se van consiguiendo. Al pedirle que transmita un mensaje para quienes padecen la enfermedad Unciti nos dice "esperanza en que las cosas se están haciendo bien, pero la ciencia es lenta, no da resultados inmediatos y cada paso que da lleva a un resultado final que es curar la mayoría de los cánceres. Algún día el cáncer será una enfermedad crónica, una enfermedad con la que podamos vivir".

Asier Unciti disfruta estos días de sus amigos y de su familia en Algeciras. Regresará tras las fiestas a Edimburgo, al trabajo diario con su equipo, a su laboratorio donde estudia como mejorar la calidad de vida de muchos enfermos. Nos despedimos con un: Gracias Asier.