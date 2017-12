Ponferrada investiga las causas del vertido de uralita en Valdefrancos

El Ayuntamiento de Ponferrada ha denunciado ante la policía el vertido de uralita en el río Oza a la altura de Valdefrancos.

Lo ha confirmado el concejal de Medio Rural, Iván Alonso quien asegura que ya ha se había dado parte de la situación el pasado 19 de diciembre, días antes de que la asociación ADESVO hiciese pública la existencia de vertidos en la zona. Asegura el edil que hasta ahora el consistorio no había informado de este hecho para no entorpecer la labor policial para dar con el autor o autores de este vertido. De ahí que el edil haya tranquilizado a los vecinos y pida 'prudencia' para no dar al traste con la investigación.

No es la única actuación de Medio Rural que afronta la recta final del año con cuatro intervenciones que suponen una inversión de 66.000 euros y que se inaugurarán el próximo mes de enero. En las próximas semanas se procederá a la sustitución de las barandillas de seguridad en Salas de los Barrios y en San Clemente así como la mejora del polideportivo de Villar de los Barrios y el remate de las canalizaciones en Montes de Valdueza. También están pendientes las actuaciones comprometidas por la Diputación, todas ellas ya en marcha, como son los apartaderos a Peñalba de los que ya se han ejecutado 6 de los 12 previstos. Además también se han dado los primeros pasos para la adecuación de las carreteras a San Adrián de Valdueza, de la Herreria a Comludo, del Escaril a Campo, de los Barrios a San Cristóbal y de Peñalba al aparcamiento de la localidad.

Como balance de este año, Alonso ha destacado las 120 actuaciones del tractor adquirido por el Ayuntamiento. Se han desbrozado 278 kilómetros lineales de caminos y 35.000 metros cuadrados de praderío. La buena acogida entre las juntas vecinales ha llevado al edil a plantearse la idoneidad de adquirir otro vehículo.