Convenio versus Concierto

Hace ahora un mes asistíamos a la rebelión de barones y presidentes autonómicos a propósito de la renovación del Cupo y el Concierto. Por primera vez, recibía votos negativos en el Congreso y se pedía su supresión abiertamente.



Después de tanto ruido, igual les sorprende saber que hoy los Gobiernos central y navarro firmarán en Madrid la actualización del Convenio. Navarra aportará al Estado anualmente 510 millones y el Estado le pagará 215 millones de sobrepago en los dos últimos años. muy parecido a nuestro acuerdo. Y a la chita callando.

Porque va a ser la agosticidad de las fechas, pero no veo la noticia en ninguna portada y por más que releo twitter, donde se desfogan los haters, no encuentro indignados con los privilegios de los navarros. Ni con Montoro por supuestamente "venderse" buscando apoyos a sus futuros presupuestos, no sólo del PNV, también de UPN, que también es buen negociante y apoyó sus cuentas en 2017. Nada.





Me pregunto si duele el "privilegio" o que lo disfrutemos los vascos. Ya saben que al nacionalismo español le gusta vincular Concierto con terrorismo, obviando el detalle de que esté en la Constitución. Y, claro, Navarra les rompe el argumento fácil.