El alcalde, José María González, lo tiene claro. "2018 va a ser el año de Cádiz". Lo dice porque tras dos años de mandato cree que se podrán ver materializados o muy avanzados algunos de los principales proyectos que el gobierno de Podemos y Ganar Cádiz quieren para la ciudad. En la tradicional entrevista de Navidad en la SER, González se marca como prioridades consolidar la peatonalización del centro, aplicar las bandas de rodaduras por toda la circunvalación del casco antiguo, la generación de energías renovables, y avances significativos en el Museo del Carnaval como la Ciudad de la Justicia o Valcárcel.

Durante esta entrevista, González ha detallado su posición sobre algunos proyectos fundamentales de la ciudad. Aunque fue su compromiso, justifica la ausencia de nuevos presupuestos en la difícil situación económica que heredó, que obliga a "hacer orfebrería financiera", y en la falta de presupuestos estatales. No cree que las dificultades para negociar estas cuentas con Ganar Cádiz deban afectar al mantenimiento del pacto hasta 2019. Aunque ve posible negociar con su socio y el PSOE en paralelo. No descarta emprender en los próximos meses otro cambio de funciones en su gobierno. "Tenemos que estar preparados para lo que viene en 2019".

Sobre los proyectos pendientes con la Junta, espera el apoyo de Susana Díaz para contar pronto con el balneario de La Palma y con el respaldo económico para el Museo del Carnaval. "2018 debe ser el año en que consigamos del Ministerio de Fomento el 1'5 por ciento cultural, el inicio de las obras de rehabilitación, y la presentación del proyecto de musealización". También ve posible con el Gobierno central una colaboración mixta para dar uso al castillo de San Sebastián. "Cádiz no puede permitirse que esté vacío".

González también ha dedicado parte de su intervención a reconocer problemas en la puesta en marcha de la peatonalización del casco antiguo, pero los ha enmarcado en la lógica de las pruebas iniciales de un proyecto que puede quedarse indefinidamente en la ciudad. "Cádiz es una ciudad que merece ser andada".

Y, entre otros nuevos proyectos, ha anunciado que quiere que el Teatro del Parque Genovés y el Paseo de Santa Bárbara, pérgola incluida, sean incluidos dentro del cinturón universitario del centro, de ahí que espera colaboración de la Universidad de Cádiz para sacarlos adelante.

También ha habido mención a la polémica del Estadio Ramón de Carranza. No tiene prisa por cambiarle el nombre. De hecho, no descarta que el edificio deportivo mantenga el nombre un año más, incluso hasta después de las elecciones de 2019. "No es una cuestión electoral ni por falta de arrestos. Pondremos el proceso en marcha, pero antes, por ejemplo, queremos tener una plataforma de consulta de voto ciudadano". En todo caso, el alcalde cree que este cambio de denominación, aunque enmarcado en el cumplimiento de la ley de memoria histórica, no es urgente.