"Las conversaciones con Ganar Cádiz y PSOE sobre presupuestos son paralelas"

2017 termina sin que el Ayuntamiento de Cádiz haya podido aprobar sus presupuestos de 2018, a pesar de que fue un compromiso expreso del gobierno de Podemos y Ganar Cádiz. Los dos partidos ni siquiera han podido consensuar un borrador que puedan presentar al PSOE, cuyos cinco votos en el pleno son esenciales para poder aprobar las cuentas. "No ha fallado nada, estamos en un proceso de negociación que tiene sus dificultades por nuestra nula capacidad inversora y la indefinición de no tener tampoco presupuestos estatales", se ha justificado el alcalde de Cádiz, José María González. Considera "imprescindible" la negociación con el PSOE porque requiere de cuatro de sus cinco concejales. De ahí que plantee que la negociación con los socialistas no sea secuencial con Ganar Cádiz sino paralela.

Durante su entrevista navideña en Radio Cádiz, González ha explicado que confía en que "no mucho más tarde de principios del año, tengamos un presupuesto a la medida de esta ciudad". Pero admite las dificultades de ponerse de acuerdo con su socio Ganar Cádiz. "Somos dos formaciones diferentes, aunque existen prioridades comunes y las líneas estratégicas son coincidentes, aunque, evidentemente, existan flecos que hay que pulir".

El primer teniente de alcalde y portavoz de Ganar Cádiz, Martín Vila, se mostró muy molesto públicamente en una rueda de prensa con el alcalde después de que dijera en otra comparecencia ante los medios que los presupuestos no estaban aún listos porque estaban en la mesa de Ganar Cádiz. Vila culpó entonces a Podemos de no responder a sus propuestas y de haber instado desde junio a tener estos presupuestos listos antes de que terminara 2017. "Mi empecinamiento empezó mucho antes de junio", ha argumentado el alcalde", sino desde que tuvimos que prorrogar las cuentas de 2016". También dijo que "no tendrá en cuenta" estas palabras de Martín Vila, porque, a su modo de ver, estaba en una actitud de "corresponsabilidad" y de "querer lo mejor para la ciudad".

Sobre el PSOE, con el que espera ponerse a negociar pronto, ha dicho que quiere verlo como "colaborador", aunque cree que los socialistas ven a Podemos como "adversarios" porque ha ocupado su espacio político.