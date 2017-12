El alcalde propone una fórmula mixta para el Castillo de San Sebastián

El alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido al Gobierno central que culmine la cesión del Castillo de San Sebastián, una tramitación paralizada desde hace meses, para poder potenciar "un enclave con una potencialidad enorme". El Ayuntamiento está dispuesto a gestionar este inmueble siempre que se encuentren "fórmulas de colaboración mixtas" para sufragar su costoso mantenimiento, una de las barreras que ha tenido esta fortaleza para sacar proyectos adelante.

Durante su entrevista navideña en la SER, el alcalde ha dicho que una ciudad como Cádiz "no puede permitirse el lujo" de no dar uso a ese castillo y ha recordado que eventos como el Salón Manga demuestran su alto grado de respaldo de la ciudadanía. "Lo que no puede es estar vacío".

El Ayuntamiento también quiere buscar junto a La Caleta nuevos usos a otro edificio: el balneario de La Palma. Para ello, antes la Junta debe entregarlo al Ayuntamiento. "Allí trabajan ocho o nueve personas (en el Centro de Arqueología Subacuática) en un espacio enorme. Creo que el mejor lugar para que se trasladen es Puerto América", ha asegurado.

"El balneario es un elemento de potencialidad de La Viña, El Balón, El Mentidero y todo el casco antiguo. Es un diamante en bruto y queremos darle una alternativa. Ha llegado la hora". Sobre cómo va a mantener también este edificio, declarado Bien de Interés Cultural, el alcalde no quiere adelantar acontecimientos. "El Ayuntamiento pensará cómo mantenerlo cuando lo tenga. Hay que ir paso a paso".

En su momento, el alcalde propuso para el castillo de San Sebastián la creación de un Museo Etnográfico del Mar; y para el balneario de La Palma un restaurante, donde disfrutar de las puestas de sol, con un proyecto añadido de economía social.