El alcalde: "El cambio de nombre del estadio no es algo urgente"

El alcalde de Cádiz, José María González, no tiene prisa por cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza. De hecho, no descarta dejarlo pasar hasta después de las elecciones municipales, aunque niegue que el mantenimiento de esta catalogación sea por motivos electorales. "No es algo urgente, tengo otras cosas en mi cabeza antes", ha asegurado.

Durante su entrevista navideña en Radio Cádiz, González ha negado que dejar el nombre al estadio durante un tiempo indefinido sea incumplir la ley de memoria histórica. "Nosotros hemos ya dado algunos pasos como ha sido cambiar de nombre la avenida. Nos parecía además importante llamarla 4 de diciembre en reconocimiento a una fecha tan especial". Para argumentar ese cambio de nombre el Ayuntamiento utilizó un expediente que vincula a Ramón de Carranza con las dictaduras de Primo de Rivera y Franco e incluso le identifica como autor de informes que señalaron a algunas personas que después fueron detenidas.

Pero, a pesar de sus argumentos, el alcalde no ve necesario cambiar ahora mismo el nombre del estadio del Cádiz. Antes el Ayuntamiento quiere tener lista una plataforma de voto ciudadano para ésta y otras consultas. Además, el alcalde niega que ésta sea una cuestión urgente. "Nosotros hemos empezado a cumplir la ley, otras administraciones tienen mucho más en su debe con la memoria histórica".