Omar Ramos: "El Tenerife estará arriba"

El parón navideño suele ser aprovechado por los jugadores tinerfeños enrolados en otros equipos para visitar la isla y estar con los suyos durante unos días, alejados de la tensión de la competición y de los entrenamientos con sus respectivos equipos.

Es el caso de Omar Ramos, quien pasa estas fechas en Tenerife y trata de cargar pilas, de cara a lo que será el retorno a la competición con el CD Leganés aunque las lesiones se han cebado con el atacante de la Punta del Hidalgo puesto que “he tenido lesiones que no me he producido yo sino que han sido golpes, aunque el año pasado estuve parado durante seis meses por una rotura en el cuádricep y tras empezar el año bien he vuelto a caer lesionado. Llevo dos meses y medio sin poder entrenar aunque ya he retomado el trabajo con los compañeros”, declaró a la web ElDorsal.com el extremo que pertenece al conjunto pepinero.

Pero es probable que el jugador pueda cambiar de aires en el mercado invernal que está a punto de abrirse, puesto que su poca participación puede abrirle la puerta hacia otro club. Al respecto, el jugador reconoció que “en principio a mí me gustaría seguir jugando en primera división y de momento me quedan seis meses más en el Leganés, por lo que trataré de hacerlo bien y a partir de ahí ver que puede pasar”, explicó el jugador que el próximo mes de enero cumplirá treinta años.

Y cuestionado sobre cómo ve la andadura del club de su tierra al cual perteneció hace siete temporadas, Omar reconoció que “no ha empezado bien el año pero la segunda es muy complicada y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Quedan muchos puntos por disputar y la clasificación está muy comprimida. Aunque el año pasado no pudieron ascender, el Tenerife merece estar en primera división”, sentenció.