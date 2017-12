50 años de historia pura

El Deportivo Córdoba cumple 50 años. Medio siglo de vida para un club que puede presumir de ser historia viva del fútbol cordobés. 50 años, además, con el mismo presidente y fundador al frente: Rafael Jaén. Una de esas figuras imprescindibles en la historia del fútbol de la provincia cuya labor nunca pasará desapercibida en favor del fútbol base y formativo.

La Asociación de la prensa deportiva de Córdoba ha premiado al Deportivo Córdoba por su fomento del deporte y sobre todo, por ese medio siglo de vida. "50 años de club y 50 conmigo al frente, que no es poco. Tenía pensado dejarlo ya, porque tengo a personas que están perfectamente capacitadas para seguir mi labor al frente del club, pero lo cierto es que aún no lo he hecho porque quiero dejarlo en el sitio que debe tener. Hace un año tuvimos un problema importante dentro de la institución, me llevé decepciones terribles y por eso, ahora quiero irme, pero dejándo al Deportivo Córdoba donde tiene que estar", afirmó a la SER Rafael Jaén.

El presidente del club dejó claro que por el Deportivo Córdoba han pasado muchos jugadores a lo largo de la historia aunque "la mayoría de los que más detacaron se fueron muy pronto al Córdoba por las buenas relaciones que siempre tuvimos con el gran club de nuestra ciudad, pero la verdad es que por aquí han pasado mucho futbolistas que luego han destacado en otros equipos", comentó Jaén.

El Deportivo Córdoba sigue muy vivo, con su incensante labor y búsqueda de talento, pero sobre todo con el objetivo fundamental de dar la oportunidad de jugar al fútbol y fomentar valores y hábitos de vida positivos a los más jóvenes.