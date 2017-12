Vuelca un coche en el entronque de Santa Cristina con la AC 12

Accidente esta mañana en el entronque de Santa Cristina con la AC 12, a la salida del paso subterráneo, en dirección Coruña. Un vehículo se ha salido de la vía, ha volcado y ha chocado contra la bionda del margen derecho. Ha ocurrido sobre las nueve de la mañana, las retenciones han sido muy importantes ya que el carril ha tenido que ser cortado. A pesar de lo espectacular del accidente, no ha habido heridos, según informa la Guardia Civil. El tráfico no se ha normalizado hasta las once de la mañana. El servicio de Emerxencias de Oleiros se ha tenido que encargar de limpiar la vía.

