Lloviznaba sin parar mientras me movía por entre los coches en aquel párking del Ágora. Con la sequía, la gente había dejado de refunfuñar por la lluvia para recibirla como si fuera maná, pero en ese momento el nivel de ocupación del embalse de Cecebre me daba igual. Me acerqué a una furgoneta blanca, con las ruedas deshinchadas. El resto del aparcamiento estaba lleno de coches alineados, pero los conductores habían dejado mucho espacio a esa furgoneta: nadie quería aparcar cerca. Solo tenía al lado un coche de aspecto abandonado, con las ventanillas sin cristales cubiertas por cartones. Di un par de vueltas alrededor, indeciso, pero escuché unas voces en el interior de la furgoneta, así que llamé con los nudillos en la puerta de atrás. Hubo un silencio y luego la puerta se abrió.

Se asomó la cabeza de una mujer de poco más de treinta años de edad, con el pelo oscuro recogido en una coleta, la cara alargada, y cuatro dientes amarillentos en la boca. No me sorprendió: los vecinos decían que en aparcamiento se habían instalado unos gitanos de Penamoa, y hacía tiempo que había observado que los chabolistas prestaban muy poca atención a la higiene dental. Me presenté y le dije que sabía que vivían allí desde hacía tiempo y que me habían dicho que el Ayuntamiento había hablado con ellos, que les había prometido realojarlos y que qué pasaba con todo aquello. Ella me estaba diciendo que sí, que era cierto, cuando alguien preguntó desde el interior de la 'furgo' que qué pasaba. Ella se lo explicó. La voz se quejó de que no veía nada, así que la gitana abrió la otra portezuela, y ante mis ojos apareció un tipo de unos treinta y pocos años, con barba, metido en una cama que ocupaba casi toda la caja de la furgoneta. Le saludé con la mano, fingiendo que la situación era absolutamente normal.

Comencé de nuevo, pero marido y mujer se interrumpían entre sí para tratar de responder a mis preguntas. Sí, llevaban unos meses viviendo allí, en la furgoneta. Sí, eran de Penamoa. Sí, los Servicios Sociales sabían de su situación. El marido, molesto, me pidió disculpas por el comportamiento de su mujer: "Perdona, es que está loca, ¿sabes? No me deja hablar nunca". Expresé con todo el tacto posible mis dudas sobre que esa costumbre fuera un indicio de trastorno mental. Yo tampoco estaba encantado de la vida: la llovizna calaba mi bloc de notas y hacía difícil tomar apuntes. El hombre me contó que, al perder a sus padres y sus subsidios, no pudo seguir en el piso de Meicende. "Así que me casé con ella porque no tenía adónde ir", continuó. Observé de reojo la reacción de la mujer, pero no pareció sentirse ofendida. Le preocupaba más que el viento derribara la furgoneta. Le aseguré que era poco probable, a menos que soplara un huracán. También le preocupaba un nido de avispas velutinas a doscientos metros. Empecé a pensar que la convivencia con esa mujer podía resultar difícil, sobre todo en el reducido espacio de la furgoneta.

Me contaron que habían acabado en Meicende, porque allí les había buscado alojamiento el Ayuntamiento durante la época del bipartito, cuando la inminente construcción de la Tercera Ronda había convertido en una prioridad para el gobierno de Javier Losada despejar el terreno. O eso, o pagar multas millonarias. Recordaba bien esa época: me había pasado más de dos años chapoteando en el barro de ese agujero inmundo, hablando con chabolistas que se quejaban de que no les ponían un piso y de que todos los políticos eran unos mentirosos y unos ladrones. Cada vez que derribaban una chabola, la concejala de Servicios Sociales de entonces, la socialista Silvia Longueira, subía al poblado, escoltada por la Policía Local, para alabar el maravilloso trabajo que estaban haciendo las trabajadoras sociales para reeducar y reubicar a los chabolistas.

Por entonces yo ya sabía que el plan especial de Penamoa no tenía nada de inserción social, pero cada vez que le pedía detalles a la concejala, alegaba que era una labor delicada que debía hacerse con discreción. lo mismo que siempre decían durante el gobierno de Carlos Negreira (también la actual concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, suele decir algo parecido). Habían pasado años, pero ni el bipartito ni el PP habían solucionado el problema. Solo lo habían aparcado.