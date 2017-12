El Concello hace balance tras poner en marcha la ordenanza de terrazas

El Ayuntamiento ha hecho balance tras la puesta en marcha de la nueva ordenanza de terrazas. A día de hoy se han otorgado 117 licencias, el 76% de las solicitadas, un 17% está en trámite. Menos del 7% han sido denegadas.

La concelleira de Seguridade, Rocío Fraga, señala que el balance es positivo y las negativas son menores. Hay actualmente once expedientee sancionadores. Las llamadas de atención son en su mayoría motivadas por toldos que no se pliegan mientras no están siendo utilizadas las mesas.

A día de hoy la terraza debe dejar un mínimo de dos metros y medio libre para el paso de los ciudadanos y los vehículos de emergencias.