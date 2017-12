Aligerando peso

El Deportivo necesita retocar su plantilla en el mercado de enero. Pero los coruñeses también precisan aligerar su plantel durante el próximo mes. Ya no es solo una necesidad de liberar fichas, sino de disponer de espacio salarial para moverse en el mercado. Por un lado el exceso de jugadores para afrontar una sola competición se puede convertir en un lastre aunque, sobre todo, el club precisa obtener capacidad económica para poder afrontar alguna operación. El hecho de haber consumido buena parte del límite salarial en agosto obliga ahora a buscar alguna salida para poder fichar.

Saúl / RC Deportivo

El primero en salir fue Alejandro Arribas, pero no será el único. Saúl tendrá nuevo destino en enero, ya que su edad y los cero minutos disputados no son la mejor mezcla para progresar como futbolista. El lateral tiene algunas ofertas de Segunda División y confirmará una salida que se frustró en el último día del mercado de verano, cuando su cesión al Brescia se truncó en el último instante. No serían los únicos en salir ya que hoy, el diario AS, señala a Bruno Gama como otro de las posibles bajas en el mercado invernal. El luso tiene una oferta del Mallorca de la 2ªB, y teniendo en cuenta que finaliza su contrato con el Dépor el 30 de junio, los 4 años que le ofrece el club vermellón son un caramelo apetecible para un extremo que apenas ha gozado de minutos esta campaña (107 minutos). Otro en la rampa de salida es Tyton. Si la intención del portero es jugar el Mundial de Rusia, su situación en A Coruña no es la idónea para entrar en la lista de Polonia. En el Dépor es el tercer portero y de confirmarse la llegada de un nuevo meta, pasaría a ocupar el cuarto lugar de las preferencias, es decir, con muchas opciones de quedarse en la grada hasta el final de Liga. Además su ficha es superior a la de un Pantilimon que tampoco ha cuajado en la portería coruñesa. El obejtivo número uno para ocupar su puesto es Kiko Casilla, portero del Real Madrid que llegaría cedido hasta el 30 de junio una vez que el club blanco cierre el fichaje de Kepa Arrizabalaga, meta del Athletic.