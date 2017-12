El PP aclara que "es cuestión de tiempo" que Ruz sea nombrado candidato a alcalde

El 2017 ha sido un año de cambios para el Partido Popular. La elección de Pablo Ruz como presidente de los populares ilicitanos, y sus intenciones frustradas por convertirse en portavoz del grupo deponiendo a Mercedes Alonso de su cargo, han dividido visiblemente al Partido Popular en Elche. Con este panorama, el sector favorable a Pablo Ruz reivindica su posición como futuro alcalde de la ciudad en 2019. Aclaran que, aunque no es oficial, no hay ninguna duda al respecto. El secretario general de los populares, José Navarro, asegura que "es cuestión de tiempo". Insiste en que la presidenta del PP valenciano ya mostró su apoyo a Pablo Ruz como futuro alcalde. Además, apunta que "continúa una nueva etapa con un nuevo proyecto, contando con personas que estaba pero sobre todo con savia nueva".

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, a su paso por Elche, ha hablado sobre distintos asuntos y se ha referido a la posibilidad de que Pablo Ruz sea candidato a la alcaldía. Ha dicho que es el candidato por el que apuesta la dirección provincial, y también la autonómica y la dirección nacional suele apoyar y refrendar estas decisiones.

Finalmente, en su balance, Navarro ha calificado el 2017 para el Partido Popular de "positivo". Destaca que ha habido ciertas diferencias pero, dice, es algo propio de los partidos. Apunta que seguirán trabajando por el bien de los afiliados y de los ilicitanos.

Balance del 2017



El Partido Popular de Elche también ha hecho balance de las acciones del actual equipo de gobierno durante 2017. Hablan de "ineficacia y parálisis" del tripartito que aseguran está encabezado por PSOE, pero liderado por Compromís.

El secretario general del PP en Elche, José Navarro, ha sentenciado que este año se ha seguido "la tónica habitual de los dos años y medio de legislatura". Asegura que el tripartito "gobierna sin rumbo, carece de espíritu y no tiene planes de envergadura para el presente y futuro de esta ciudad". Navarro apunta que "Elche termina el 2017 con los mismos problemas con los que empezó y no hay visos de que lleguen a solucionarlos". Desde el Partido Popular destacan que ha sido un fracaso la gestión de asuntos como el Mercado Central, el barrio de San Antón o el Hotel de Arenales. Además, denuncian la falta de limpieza, desatención en las pedanías y la ladera del río o que no haya llegado "ni un euro para la educación en Elche" continuando con los barracones. También han querido destacar "la falta de conexión entre la ciudadanía y el equipo de gobierno que queda reflejado en la baja implicación de los ilicitanos en los presupuestos participativos".

El equipo de gobierno ha anunciado la solución durante 2018 a algunos de estos asuntos que denuncia el Partido Popular. Por ello, Navarro destaca que "el tripartito está acostumbrado a gobernar a base de anuncios y titulares, y no hacen más que alargar los plazos demorando los proyectos de la ciudad". Recuerdan que "en el 2017 se ha quedado una gran parte del presupuesto sin ejecutarse" por lo que temen que en 2018 se va a seguir la misma dinámica.

Después de las críticas, el Partido Popular ha querido tender la mano al equipo de gobierno. Aprovechan así para reivindicar su posición en las negociaciones por las mejoras en la red de cercanías en Elche anunciadas por el Ministerio de Fomento. Insisten en que conseguido esto, se demuestra que trabajando conjuntamente se consiguen inversiones que beneficien a la ciudad.