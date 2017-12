El Elda - C.E.E. se prepara para un final de liga encarnizado

Los catorce partidos que se han disputado esta temporada en el Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino, falta uno para que acabe la primera vuelta, han demostrado que el final liguero va a ser tremendamente emocionante y competido tanto en la lucha por ocupar las dos primeras plazas que dan opción a buscar el ascenso a la categoría de plata como para eludir las dos últimas que determinarán el descenso.

En la parte noble de la clasificación, dos puntos separan al líder Viscoconfort Maristas Algemesí, del quinto clasificado Levante U. D. Bm. Marni con el Eivissa, Almoradí y Bm. Elda – C.E.E. en medio de esa lucha.

Los eldenses de Fernando Latorre perdieron una magnífica oportunidad de igualar en puntos al líder al perder contra Almoradí por lo que no pudo aprovecharse del empate del Hispanitas Bm. Petrer contra los valencianos.

En la parte baja, Castellón y Alcasser Walkers marcan la frontera de la salvación que quieren cruzar Florida Universitaria e Hispanitas Bm. Petrer con un H. Vila Real cerrando la tabla y con pocos visos, salvo que se refuerce de manera importante, de salvar la categoría.

Los petrerís de Isidre Pérez únicamente han ganado un partido de los catorce disputados y han empatado tres.

Al técnico del Bm. Elda – C.E.E., Fernando Latorre, le sigue pesando los dos partidos que el equipo ha perdido contra el Ilicar Mare Nostrum Torrevieja y el Bm. Almoradí, este en el último partido del año, además de lamentar que “por unas u otras cosas” no pudiera lograr nada positivo en la visita que hicieron al Algemesí. De cualquier modo, Latorre y los suyos no han bajado la guardia y continúan con el ritmo de entrenamientos para afrontar el reinicio liguero con garantías de lograr la victoria en la difícil cancha del segundo clasificado del que les separa un solo punto, el H. C. Eivissa en el partido que se disputará el sábado 13 enero (18:30 h) en el pabellón municipal de Es Pratet de Ibiza.