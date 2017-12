El Eldense quiere revitalizar su fútbol base

La llegada del grupo inversor “SAME” al C. D. Eldense ha supuesto, a simple vista, un nuevo rayo de esperanza para la supervivencia de la entidad deportivista no solo en lo institucional y en lo que atañe al primer equipo. Parecen decididos a reflotar la depauperada cantera azulgrana y en la actualidad, además del equipo de Tercera División y el que compite en la Liga Nacional de Veteranos, tiene en liza siete equipos: Segunda Regional, Regional Preferente juvenil, Segunda Regional juvenil, Segunda Provincial cadete, Segunda Provincial infantil, Provincial alevín de primer año y Provincial benjamín de primer año. Estos dos últimos gracias al convenio de colaboración que el club tiene establecido con el colegio concertado Sagrada Familia de Elda.

Supervisando y coordinando el trabajo que se realiza en la cantera deportivista está el granadino Manuel Torres Molina que hoy ha pasado por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER para poner sobre la mesa las bases sobre las que está trabajando en este cometido.

Manuel Torres Molina / Cadena SER

Desde la discreción y con un talante observador, “no me gusta mucho hablar ni darme a conocer porque lo que me gusta es trabajar” asegura, Manolo Torres pone al servicio del Eldense su amplia y dilatada carrera en el mundo del fútbol en distintas categorías españolas y los dos últimos años en China donde ha desarrollado su trabajo.

Se ha mostrado empecinado en que alguno de los jóvenes jugadores que tiene el club en sus categorías inferiores pueda llegar al primer equipo “y si no lo consigue, debemos tener la posibilidad de exportar jugadores a otros clubes” matizando que “a mí no me importa la categoría en la que están los equipos de la base, aunque sea importante para que los jugadores vayan progresando”.

“Quiero que la gente se dé cuenta de que en la base del Eldense se trabaja y se trabaja bien” es uno de sus objetivos además de que “la materia prima de esto que son los jugadores y los entrenadores quieran venir aquí”.

Después de lamentar que no haya más espacio para entrenar y "así es muy difícil trabajar" aunque reconoce que "el ayuntamiento de Elda tiene lo que tiene", Manolo Torres sentencia que “prefiero fabricar futbolistas que equipos ganadores”.