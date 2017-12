Olivar, esparrago y ahora… alcachofas, patatas y brocolí

El Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez ejerce de contacto y mediación tanto con propietarias de las tierras, en la finca de La Peñuela, para su arrendamiento a los socios de la ‘Cooperativa COBED, Hortifruticola’, recientemente creada, como con las empresas multinacionales, para la compra de toda la producción de estos nuevos productos.

El alcalde de Bedmar – Garcíez, Juan Francisco Serrano, nos explica detalles de este ambicioso proyecto, “…estamos trabajando en la línea de diversificar la agricultura, para intentar estirar lo que es la creación de empleo, a lo largo de todo el año, estamos buscando productos que no se producen en la temporada de aceituna, como el esparrago blanco (30 has.), incorporamos el brocolí (40 has.) donde la recolección vendrá en el mes de abril, otras tantas hectáreas de patatas que va a permitir la creación, de manera temporal, de 40 a 50 puestos de trabajo y otras 20 hectareas de alcachofa, lo que viene a completar una agenda anual donde la agricultura genere la creación de empleo…”.

Esta iniciativa surge, según Serrano, “… con la puesta en marcha de la 'Cooperativa COBED Horifruticola', en todas las reuniones se planteaba la posibilidad de buscar otros productos, el Ayuntamiento ha salido a la búsqueda de esos productos de la mano de aquellos que tienen un verdadero conocimiento, como son empresas del sector agroalimentario, hemos contactado con tres empresas de la zona de Murcia y del norte… tras siete meses de negociaciones hemos conseguido que nos vayan encaminando y asesorando hacia donde tenemos que llevar la industrialización del campo, como vienen produciendo y recolectando… tras estos siete meses hemos conseguido el compromiso para la compra de toda la producción, donde los socios sólo se hacen cargo de la mano de obra… el Ayuntamiento ha sido mediador y apoyo para todas estas negociaciones… han sido las propias empresas las que han realizado todo tipo de estudios, desde la meteorología hasta las caracteristicas de las tierras, para elegir los productos a cultivar”.

Un proyecto que no se queda en la recolección de esta primera campaña, “… la cooperativa ya piensa, para en próximos años, transformar la materia prima, el producto que se recolecte… la idea es implantar tres o cuatro productos en puedan darle vida a la Cooperativa… para continuar con la transformación y manipulación… aprovechando la experiencia de los años 90, pero a la vez corrigiendo los errores que su pudieran haber producido...".