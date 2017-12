Calp dedicará más de 4 millones de euros a inversiones durante el 2018

Calp ya tiene presupuestos municipales para el 2018. Los ha aprobado de forma inicial, en pleno extraordinario y con los únicos votos a favor del equipo de gobierno. Un documento económico con un montante total de 39.388.000 euros, lo que supone un incremento de 558.525 euros respecto al presupuesto del actual ejercicio. De este montante, de más de 39 millones de euros, unos 4.180.000 euros irán destinados a inversiones en la localidad.

Un documento económico que según el alcalde, César Sánchez, destaca por ser equilibrado, responsable, serio, prudente desde el punto de visto económico y comprometido con las personas.

Entre los proyectos contemplados en las cuentas municipales para el año que viene destacan las obras de urbanización del Vial J, calle que se llamará avenida Rey Felipe VI, la cual conectará la avenida Generalitat Valenciana con la zona escolar y desde allí con la avenida Rumanía. Esta vía permitirá descongestionar las avenidas Diputación y Ejércitos Españoles y en especial la zona de los colegios. Para llevar a cabo este proyecto se ha previsto una partida de 599.857 euros.

Otra inversión destacable es la instalación de una ludoteca en la Casa Municipal de Cultura, con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar. Para este proyecto se ha previsto una partida de 356.332 euros. Se prevén también otras inversiones en la casa de cultura como la reparación y pintura de la fachada exterior del edificio con un presupuesto de 105.000 euros y la sustitución de las butacas del auditorio para lo que se destinan 91.505 euros.

También destaca, según apuntan desde el ejecutivo, el capítulo dedicado a las políticas sociales a las que se destinan 1.558.275 euros, que suponen un incremento de 44.675 euros y que prevén la contratación de un nuevo trabajador social.

Los presupuestos para 2018 también contemplan las obras de construcción de la pasarela de acceso al Club Social la Manzanera así como de la regeneración de su frente litoral, después de que Costas haya cedido estas instalaciones y su escollera al Ayuntamiento por un período de 30 años. Para dicho proyecto se ha contemplado una partida de 680.737 euros. Además, en 2018 continuarán las obras de reurbanización de la Manzanera con 107.300 euros, que también han sido presupuestados.

LA OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición,-PSPV-PSOE, Sí Se Puede y Compromís- votaron en contra del documento, tras criticar que no se haya previsto una rebaja en el IBI y recriminar al equipo de gobierno el no haber contado con su colaboración para elaborar el documento presupuestario. El portavoz del PSOE, Santos Pastor, criticó que no se haya previsto una rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles tras los incrementos de los últimos años así como el aumento del personal eventual.

Este último aspecto también fue criticado por el portavoz de Sí Se Puede Calp, Juan Cañas, quien, además, echó en falta ayudas de acceso a la vivienda y que no se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno de mayo, a través de una moción de este grupo, para impulsar la vivienda social en el municipio.

Por su parte el portavoz de Compromís, Ximo Perles, calificó los presupuestos de “mejorables” y señaló que el IBI es “injusto” por tratarse de una “subida indiscriminada del padrón catastral”, además de recriminar al equipo de gobierno el no haber contado con la participación de su grupo municipal en la elaboración del documento presupuestario.