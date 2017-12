La plataforma de Afectados por la Hipoteca y el grupo Ganar Alcorcón acusan al Ayuntamiento que preside David Pérez, y al Gobierno regional de Cristina Cifuentes, de abandonar a su suerte a Laila , una mujer de 34 años y a sus tres hijos menores de edad. Los 4 que se quedaron sin un techo en el que cobijarse hace un mes. Un incendio arrasó la casa que ocupaban irregularmente. Llevaban 5 meses sin electricidad y una vela acabó con todo.

Justo después del incendio, ante las cámaras del Programa de Ana Rosa, la concejal de Servicios sociales del PP de Alcorcón decía esto: “En esta semana o en las siguientes semanas tendremos ya un alquiler social que se adapte a las necesidades de Laila. Hasta entonces el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid garantizan que esta familia tenga un sitio donde vivir”, decía la concejal del PP Susana Mozo.

Durante el último mes esta familia ha estado alojada provisionalmente en un hostal. Los primeros15 días fueron pagados por Cruz Roja. Los otros 15 días fueron por cuenta del Ayuntamiento de Alcorcón. Sin embargo, según denuncia Ganar Alcorcón, desde el 25 de diciembre el Consistorio ha dejado de pagar esta solución provisional.

Pese a que la vivienda aún no ha llegado y el Ayuntamiento dice ahora que ha hecho todo lo que estaba en su mano, que llevan "desde 2010 ayudando a esta familia y que no pueden hacer más". Aseguran además que no tiene toda la documentación necesaria, algo que rebaten desde Ganar Alcorcón. “La única documentación que falta, dice su portavoz Jesús Santos, es el Libro de Familia y no está porque se quemó en el incendio”, señala.

“Los han abandonado a su suerte”, prosigue Jesús Santos. “Si no hubiera sido por la generosidad del pueblo de Alcorcón esta mujer con sus hijos menores se habría quedado el día 25 de diciembre, en plena Navidad, en la calle. Sin absolutamente nada. La ropa que tiene es la que le ha ido proporcionando la gente.

Alerta, además, que la ayuda proporcionada por la gente se acaba el próximo sábado. Sobre este tema se hablará a las 12 en el pleno extraordinario que celebra el ayuntamiento de Alcorcón