Cort propone soterrar, eliminar y alejar las torres de Son Puig por un millón de euros

El Ayuntamiento de Palma propone a Red Eléctrica un trazado alternativo para el proyecto de Son Puig que soterraría 280 metros, eliminaría una de las torres de alta tensión y alejaría el resto del núcleo de población. Los cambios tendrían un coste de casi un millón de euros que Cort está dispuesto a asumir después de que la asociación de vecinos, que ha criticado duramente la iniciativa en los últimos meses, esté de acuerdo con la solución ofrecida por el equipo de Gobierno.

Desde el Consistorio sostienen que el cambio de trazado no implica un reto técnico demasiado complicado y esperan que Red Eléctrica acepte la propuesta. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, explica que después de reunirse con los vecinos han intentado buscar la mejor solución para un problema que han heredado y que no debería volver a repetirse en otras zonas de la capital.

El coste del cambio rondaría el millón de euros y, aunque Red Eléctrica no esté dispuesta a asumirlo, Noguera garantiza que el Ayuntamiento podrá hacer frente al coste incluso buscando financiación en otras instituciones. "La financiación no será un problema. No hemos llegado hasta aquí para que después haya un problema de financiación, hablaremos con el resto de instituciones y veremos cual es la mejor forma de hacerlo posible" ha dicho Noguera a preguntas de los periodistas.

El Ayuntamiento y el Consell de Mallorca solicitaron hace algunas semanas al Gobierno central que modificase el trazado de las torres de alta tensión porque afectaba a la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad. Cree Noguera que el Consistorio tiene que actuar con más celo para evitar que proyectos así puedan contar con autorización.

"Tendremos que estar más atentos a estos trazados que afectan a la población. Es verdad que el trazado podría haber sido otro y mejor, pero hay que entender que estos permisos ya están dados y con sus informes correspondientes. Creo que tenemos una muy buena solución y que al final conseguimos el objetivo, minimizar el impacto de la torre 14 y alejar el resto de la población" ha zanjado el alcalde.