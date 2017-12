Balears espera la luz verde a los 200 millones del Plan Estatal contra la Violencia de Género

El Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial de Igualdad para poner en marcha el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Rajoy quería firmar este mes de diciembre por todo lo alto el Pacto de Estado pero no lo ha conseguido. La presidenta del Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, ha acudido a la cita con la intención de conseguir que el Gobierno conceda el presupuesto de 200 millones de euros correspondiente a 2018 que permita poner en marcha esas 213 medidas recogidas en el plan estatal.

Cursach afirma que hay iniciativas que las comunidades sacan adelante con su propio presupuesto, como los proyectos de prevención en centros educativos. A pesar de ello, dice que hacen falta los 200 millones que corresponden en 2018 a las distintas regiones, ayuntamientos y ministerios. De momento, según señala, no hay "un solo euro invertido" y por eso en las distintas reuniones a las que ha acudido ha insistido en que "no se pueden poner en marcha medidas si no cuentan con el presupuesto asignado".

"Hay reformas que no conllevan presupuesto, como las legislativas, pero el Gobierno no ha impulsado ninguna" lamenta Cursach, que cree preciso contar con una mejor infraestructura para poder cumplir con algunas de las medidas, sobre todo "las de mayor proximidad".