Xavi Sastre se despide entre lágrimas del Iberostar Palma

Xavi Sastre se ha despedido del Iberostar Palma de básquet con lágrimas en los ojos. El ex entrenador y director deportivo del club ha reconocido en rueda de prensa que presentó su dimisión el pasado 24 de diciembre porque "no me veía con fuerzas de sacar el equipo adelante". Admite que como director deportivo del equipo "no estaba satisfecho del trabajo que realizaba porque las sensaciones eran negativas".

Sastre, que siempre ha destacado por su sinceridad, ha comentado que "frente al Oviedo sentí vergüenza, sobre todo por el trabajo mío".

El ex entrenador confiesa que "los pensamientos de filosofía del club y los míos no eran los mismos, pero quería llegar a un acuerdo con el club porque económicamente el Iberostar Palma no está en su mejor momento".

Por su parte, el presidente del club, Guillem Boscana admite que "la situación no ha sido fácil de digerir. Yo no tengo escapatoria y voy a tirar hacia adelante. Sin emabargo han sido las Navidades menos alegres que he vivido de mi vida".

Sin embargo, Boscana mira ya al futuro inmediato y el próximo encuentro contra el Orense "es de vida a muerte" y por ello para el próximo encuentro "habrá nuevo entrenador dando órdenes".

En cuanto al mensaje al nuevo entrenador es el siguiente: "que acierte la enfermedad del equipo, tal vez Xavi no encontró el diagnóstico".