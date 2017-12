"Xuntos polo Nadal" continuará ata Reis

A Consellería de Política Social está a desenvolver un ano máis o programa “Xuntos polo Nadal”, facendo posible que un total de 240 persoas maiores que se atopan soas podan pasar estas datas, entrañables e cun marcado carácter familiar, acompañadas doutras que se atopan na mesma situación. Esta iniciativa, organizada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, vai dirixida a persoas de máis de 60 anos que viven soas e que queren convivir xuntas nas residencias de tempo libre do Carballiño, en Ourense; e de Panxón, no municipio pontevedrés de Nigrán.

En concreto, o centro do Carballiño (Ourense) acolle a 120 maiores que teñen o seu domicilio nas provincias de Pontevedra e Lugo; mentres que na residencia de Panxón (Pontevedra) participan outras 120 persoas con domicilio nas provincias de A Coruña e Ourense.

As persoas participantes que teñen uns ingresos inferiores ao IPREM (537,84 euros/mes) asisten de forma gratuíta ao programa, mentres que aquelas cuns ingresos superiores a dito importe contribúen ao pago da estancia coa achega de 50 euros. Para a selección dos participantes deuse preferencia ás persoas que perderan ao seu cónxuxe ou persoa coa que convivisen no último ano, teñan máis idade, teñan un menor nivel de ingresos económicos e non participaran no programa `Xuntos polo Nadal’ en pasadas edicións.

‘Xuntos polo Nadal’, que comezou o 23 de decembro e, por primeira vez, remata o 7 de xaneiro, inclúe aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa. Ao abeiro do programa realizaranse numerosas actividades de animación sociocultural durante o tempo que transcorre a devandita iniciativa.

Ademais, o desenvolvemento do programa conta coa implicación de voluntariado, grazas a implicación da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Estas persoas voluntarias proporcionan apoio e acompañamento aos maiores, e tamén colaboran nas actividades lúdicas que se realizan.