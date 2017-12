Ana Pontón considera "un atraco” o pago e a subida das peaxes na AP-9

Dende o Bloque Nacionalista Galego apostan, nun primeiro momento, por facer reivindicacións a nivel institucional no Parlamento de Galicia e nos concellos mediante mocións, para reclamar para Galicia a titularidade da AP-9. Iso sen descartar outro tipo de movilizacións nas que participarían tamén sindicatos e a sociedade en xeral, xa que se trata dun problema que lle afecta a todos.

En canto a inauguración das obras de ampliación da Ponte de Rande, ás que asistirá o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, o vindeiro sábado, Pontón anuncia que non estará presente nin de xeito institucional nin de xeito reivindicativo.

A Líder do BNG, acompañada polos alcaldes de Pontevedra e Poio, xunto con numerosos concelleiros nacionalistas de toda a provincia, aproveitou para calificar de “nefasta” a xestión do Goberno do Estado en canto á AP-9. Pontón di que se trata dun “atraco” o pago e a subida das peaxes e insta aos responsables desta situación a que a partir de xaneiro as peaxes empecen a baixar as súas tarifas de forma progresiva.