Peláez amenaza con encerrarse en el CSD

José Ángel Peláez pasa al contrataque. Si el martes el Tribunal Administrativo del Deporte anunciaba la apertura de un expediente al presidente de la Federación Cántabra de Fútbol por unas supuestas irregularidades en torno a la subvención que permitió la remodelación de los campos de fútbol de Santa Ana, en Tanos, el miércoles respondió Peláez en SER Deportivos Cantabria anunciando un posible encierro en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, a partir del 10 de enero.

El presidente de la Cántabra considera que la apertura de este expediente es "un abuso de hecho y de derecho y el 10 de enero llevaré personalmente a Madrid los documentos que lo demuestran y hasta que alguien responsable del CSD no dé explicaciones por la apertura de este expediente, me instalaré allí y no me moveré".

Según José Ángel Peláez, de lo que se le acusa en el expediente es de no haber respondido a nueve requerimientos del TAD, pero el dirigente del fútbol cántabro asegura que "esos papeles jamás los enviaron ni a la Cántabra ni a mí y si se los han enviado al exadministrador de la RFEF, Castillón, con el que no me hablo, él sabrá lo que ha hecho con ellos. Yo estoy encantado en responder a todo lo que me pregunten".

Respecto al hecho de que el dinero de la subvención llegara a la Cántabra el 12 de marzo de 2014 y no se pagara al Ayuntamiento de Torrelavega hasta el 6 de mayo de 2016, Peláez también tiene explicación: "para poder pagar ese dinero, el Ayuntamiento debía subsanar tres incumplimientos. El primero, la presentación de facturas por el gasto, no lo hizo hasta julio de 2014, el segundo, la colocación de una placa en el recinto recogiendo la participación de la RFEF y el CSD en la obra, no se hizo hasta octubre de 2015 y la última, la creación de una comisión reguladora del uso de la instalación, no se llevó a cabo hasta marzo de 2016. A partir de ahí coincidió el periodo electoral en la Federación Cántabra y yo no vuelvo a ser presidente hasta el 4 de mayo de 2016, al día siguiente pregunto al CSD y a la RFEF sí están de acuerdo en que el Ayuntamiento de Torrelavega ha cumplido y que, por tanto, se puede pagar la subvención. Me responden un día más tarde y automáticamente, el 6 de mayo de 2016 se pagó. Durante todo ese tiempo el dinero estuvo contemplado en la contabilidad de la FCF y las cuentas siempre tuvieron un saldo superior a esa cantidad".