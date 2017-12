Es Tabarnia pa el que ría una copla que se baña. Me encanta Tabarnia, muero en Tabarnia, je suis Tarbania y llevo a Tabarnia en el corazón. Tras tanta jornada histórica de esta repetitiva y cansina versión catalana del Día de la Marmot, por jartible y somnolienta, tras tanta reposición de la Liada Catalana y sobredosis de bucle supremacista de independencia aria de caganet, aparece por fin la guasa, la carga, el humor, la retranca y el cachondeo. Así sí. Por fin se reivindica Quevedo, Cervantes, Forges, José Luis Cuerda, Manolo Summer, Berlanga y hasta Gila. ¿Es Tabarnia? Que se ponga. Por fin surge la esperanza, se desmonta la mentira, se evidencia el artificio y nos reímos en la jodida cara, partida por la risa, de los que se pretendieron descojonar tan ricamente en la nuestra por ser nosotros tan pobres. La Tabarnia moderna y cosmopolita se erige en espejo de tanto constructor rural de embustes y castellet de mentiras en el airet. Independencia de pan payés y hambre pa mañana. Insolidaridad Tarradellas de esa que en el anuncio la abuela le esconde el salchichón finito al nieto, el nieto a la madre, la madre al abuelo y el abuelo al hermano. Dicen que Tabarnia no sirve de nada y de momento aquí como diría el Peña está sirviendo de cachondeo y por fin llegó el humor a la carga y remataría el Masa que aquí suena independencia, y la gente ya se ríe con eso. Histórico el 9N, histórico el 1O, el 21D, el no tinc por, el vulem vuta, el estatut, el histérico procés, la histórica jarturmax y el histórico empachet… Histórico será el día que no tengamos que tragar y mamar le enésima sobredosis de “lo de Cataluña”, ese día no es que vaya a ser histórico es que no nos los vamos ni a creer. ¡Visca Tabarnia Lliure! Viva Tabarnia la Alta, la Baja. Tarraco, Barna y la hartura de procés. Por fin sale el humor al rescate y ojito porque cuando el veneno va entre ingenio, talento y risas no hay vacuna contra él. Larga vida a Tabarnia, me empadrono tabarnés, porque esta fórmula contra la injustica sí me representa no como el “a por ellos”, que sin falta de razón tenía en su falta de humor el defecto de forma que lo hacía inapropiado, inadecuado, inapetente e inoportuno. Así sí. ¡Contra la malaje siempre! ¡Hasta el cachondeo y más “pallá”! Por un millón de Tabarnias ante que un “a por ellos”. Aunque mi gente gritase aquello no contra los catalanes sino contra los que desde hace mucho nos pisan, injurian, desprecian y miran por encima de un hombro que queda muy por debajo de la altura las suelas de los zapatos de maltratada Cenicienta que este cuento nos escribió. ¿Y a quién puede no gustarle Tabarnia? ¿Quién no puede estar de acuerdo en tomarnos esto a broma?

Pujol dice de los andaluces que somos hombres destruidos, anárquicos, ignorantes, incoherentes, miserables cultural, mental y espiritualmente. Artur Más que a los niños andaluces ni se les entiende. Durán i Lleida que nos gastamos en el bar el Per. Puigcercós que aquí no paga impuestos ni Dios, Monserrat Nebrera que nuestro acento es de chiste y cree que le contarán uno cada vez que llama a Córdoba por un AVE, Esquerra que España ens roba en cartelería oficial, la CIU “pazdescanse” de Puigdemont que la España Subsidiada la mantiene la Cataluña productiva, y ojito con el Pío Junqueras que señala diferencias genéticas entre catalanes, próximos a franceses, y Andaluces con genes portugueses y marroquíes, y a mucha honra si fuese así, pero ojito Oriol que tanto Visca Catalunya con los genes de por medio suena a Führer del tirón, hay que mirarse la viga en el ojo propio y no hacerse tantas pajas con el gen ajeno porque te puedes quedar ciego o con un ojito cagado si te castiga el Señor, como debería castigar sin pisar nunca Cádiz a Nuria Gispert que quería devolver a Arrimadas a Jerez por no nacer en la enrolladísima seva nació, sonando todo muy facistita de boca de ex presidenta del Parlament. Parlament que no is in Catalonia. ¡Porque es Tabarnia Central! Y podría seguir porque las perlas de estos cracks han sido pozo sin fin. Un repertori de cuyons. ¿De verdad creéis que hasta ahora esto había manera de tomárselo en serio, con un Colón catalán, Cervantes catalán, El puerto de Pals, Santa Teresa de Llobregat, Américo VesPuig, y la figa de la teva mare superior?

Más vale tomárselo todo a guasa. Porque si de verdad creyésemos que vais en serio ya hacía tiempo que tendríamos que habernos empezado a descojonar. ¿A qué jode escuchar tanta tontería junta? Pues pensad en los que llevamos ya demasiado tiempo escuchándolas en serio. ¡La risa para el que se la trabaja! ¡Viva Tabarnia libre, los pueblos y la humanitat!

Fdo: Un tabarnés del sur al que nunca le gustó el “a por ellos”, porque debería haber sido un “a por estos”. Un tabarnés que adora Cataluña pero muere en la Guasa de Tabarnia, así sí, y le declaro mi lealtad, mi dependencia y mi entrega a su causa desde el Independentísimo, liberador y clarificador Humor. ¡Visca Oriol si reparte el salchichón!