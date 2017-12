La culpa és de les administracions

Pacte Valencià contra la violència de gènere, pacte nacional... i la casa per agranar. En poquet de temps, soles ací, en la Comunitat Valenciana, hem sigut testimonis de dos casos molt semblants. Dos hòmens, amb ordre d'allunyament, maten a les dones a qui no deurien poder apropar-se. Un a tirs en la porta de l'escola del fill xicotet. Altre estavellant el cotxe contra una gasolinera. No podem culpar a la policia que ningú no estigués amb elles quan les seues exparelles les mataren. Hem d'assenyalar a l'administració que no posa tot el necessari per a evitar situacions de perill. Podem dir moltes vegades allò del 016 però si després no hi ha prou policia per tal de protegir a les víctimes no fem res. I, per cert, a veure què fa ara la policia primer i el govern d'Espanya després amb el policia que li pegà una monumental bufetada a una dona a qui triplicava en pes. Cap provocació, cap paraula o gest d'una dona toxicòmana pot justificar la reacció d'eixe policia que tant de mal fa a la policia hi haja o no denuncia. I de nou falla l'administració que és capaç de permetre que un animal vaja vestit de policia.