Margarita Soler afirma que la falta de mujeres en las instituciones es un déficit democrático

La falta de mujeres es la instituciones es un déficit democrático. Es la opinión que formula en la SER la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, la primera mujer que está al frente de la institución desde el pasado mes de octubre.

El Consell Jurídic es uno de los pocos órganos paritarios porque de los 6 miembros que se eligen por designación del Consell y de les Corts, 3 son mujeres. Pero lo es porque, después de varios meses de bloqueo en les Corts, Ciudadanos cambió su propuesta y designó a Mari carmen Pérez.

Margarita Soler, indica que esa es precisamente una de las lacras de las instituciones, que la presencia de la mujer es limitada, es mínima, y no digamos en la presidencia de las entidades. Por eso opina que son necesarios los cambios legales para que la presencia de la mujer sea mayor.

Además de los consejeros electos, el Consell Jurídic tiene miembros natos, como Francisco Camps que entró en el organismo, por su condición de ex presidente de la Generalitat. Soler, afirma que así lo establece el estatuto de los ex presidentes y en cuanto a que Camps siga en el Jurídic a a pesar de que está imputado en el caso que investiga el presunto fraude de la Formula 1 Soler señala que hay que respetar la presunción de inocencia. Añade que la ley establece que un consejero deje de serlo, por haber cumplido el tiempo del mandato, por renuncia o por condena firme y eso aún no se ha producido.

Reforma del Consell

En les Corts, en abril se aprobó tramitar la reforma de la ley del Consell Juridic, pero no ha habido avances. Soler prefiere no opinar sobre esa reforma pero sí que indica que sería bueno que el organo consultivo de les Corts informara también de las proposiciones de ley que plantean de los grupos parlamentarios para aumentar la calidad técnica de las propuestas y evitar como ha ocurrido en la ley de senadores se aprobó a instancia de Podemos, que el Constitucional las " tumbe".

El Consell Jurídic informa sobre los proyectos de ley que el gobierno valenciano, remite a les Corts, y ha mostrado reparos hacia algunos, que no se han tenido en cuenta y después la ley ha sido declarada inconstitucional.

Este año el Consell Juridíc ha efectuado más de 800 informes, y para 2018 Soler se marca como reto dar a conocer mas qué es y qué hace el CJC.