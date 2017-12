Nadal a l´Escalante en el Rialto

Llega la Navidad y con él la tradicional oferta teatral para todos los públicos de la Escalante. Un proyecto que ya no se emplaza en un teatro sino que se mueve por diferentes espacios de la ciudad de Valencia y estas fiestas navideñas recae en el Teatro Rialto de Valencia.

El ciclo es una de las citas más antiguas de la ciudad con las artes escénicas para niños. Esta edición habrá circo, una lección humanista a cargo de Charles Dickens y un tributo a los Beatles tal y como nos cuenta el director artístico del Teatro Escalante, Josep Policarpo.

Producciones

El primer espectáculo de las fiestas será Oopart, historia de un contratiempo, de Tresperté. Nada es lo que parece en esta aventura. Una peculiar tripulación aterrizará ante los ojos de los espectadores y les ofrecerá la gran oportunidad de viajar en el tiempo. Para conseguirlo harán gala de sus mejores reclamos y sus sorpresivos números de circo, donde vuelven a apostar por los portes acrobáticos e introducen un elemento nuevo, la báscula. Y todo sin perder la comicidad que les caracteriza inspirada en los gags físicos del cine mudo.

Oopart es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact (Artefacto fuera de lugar). Es un término acuñado por el naturalista y zoólogo Ivan T. Sanderson y se refiere a objetos paleontológicos y arqueológicos hallados en lugares donde no deberían estar o construidos con tecnología que no es propia del periodo. Y en este espectáculo, cuando se abre el telón, ante los ojos de los espectadores se muestra un sorprendente artefacto mecánico-temporal.

De hecho, Tresperté es una de las compañías de circo más reconocidas del país, que renueva el lenguaje tradicional y conecta con los nuevos públicos. Como botón de muestra, Oopart ganó el premio FETEN 2017 a la Mejor Música original y arrasó en los Premios del Circo Andaluz 2016, donde fue reconocida como el Mejor espectáculo de calle y se levantó con los reconocimientos a la Iluminación, la Escenografía y el Vestuario.

Navidades pasadas, presentes y futuras

La Compañía Ferroviaria nos ofrece un clásico de Charles Dickens muy representado durante las navidades, Cuento de Navidad, que indaga en algunos de los tópicos más presentes en las fiestas. Esta reflexión sobre la generosidad a partir del relato de Dickens está programado los días 28 y 29 de diciembre.

Ferroviaria se ha decantado en los últimos tiempos por los textos contemporáneos, pero se decidieron a realizar su propia versión del clásico de Dickens por la extrapolación que tiene en el presente de crisis financiera. El autor inglés se explayó en esta obra en su crítica al capitalismo. Cuento de Navidad expone los claroscuros de la industrialización en la Inglaterra del siglo XIX, y su protagonista, Ebenezer Scrooge, es un prestamista a familias desvalidas cuyas emociones están marcadas por el afecto al dinero. El mensaje a los niños de esta versión adaptada por Paco Macià está claro: el altruismo y el afecto nos hacen más felices.

Bebés a ritme de pop

La propuesta que pondrá la guinda a las fiestas será un concierto tributo a The Beatles por parte de La Petita Malumaluga. Cuatro músicos en movimiento (violín, saxo, chelo y percusiones) y una bailarina invitan a participar en un cálido y emocionante homenaje a los cuatro de Liverpool. Bitels para bebés es una propuesta visual y sonora arropada por una escenografía sugerente, juegos con vídeos interactivos y la participación del público con instrumentos de percusión.

Los músicos se colocan en el centro del escenario y padres y niños se sitúan alrededor sin ningún tipo de barrera entre público y artistas. Durante 40 minutos, se desgranan, de manera interactiva, los grandes éxitos de los Beatles, Get back, All You need is love, Hey Jude y Yellow Submarine, entre otros. Mayores y pequeños están invitados a participar activamente del espectáculo.