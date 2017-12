El belén de las calles

Valencia está de moda. Y no me refiero a la cantidad de turistas que cada año visitan nuestra ciudad, que también. Me refiero al gran interés que vuelve a tener la ciudad, su evolución urbana, su arquitectura y su historia en general. Desde las redes sociales han surgido multitud de grupos y particulares respaldados por millares de fieles seguidores, ávidos de fotos, historias y anécdotas de nuestra ciudad. Entre todos ellos hoy quiero destacar a mi amigo Tono Giménez, el fotógrafo de la ciudad. Desde su perfil en las redes sociales, cada semana comparte fotos de inéditas de la ciudad, detalles de Valencia y rincones desconocidos donde no se nos ocurriría mirar al resto de mortales, él pone allí su objetivo. De esta manera, con su buen ojo y mejor agudeza, el pasado 24 de diciembre nos felicitaba las Navidades con una ingeniosa colección de rótulos callejeros relacionados con el Belén, tan popular en estas fechas.

Por eso hoy, aprovechándome de la idea de Tono, quería recorrer estas calles diseminadas por la ciudad, pero que todas juntas, y de forma anecdótica, nos transportan hasta los belenes y su gran arraigo en nuestra comunidad.

Empezando por el rótulo más genérico, nos iremos a la calle Belén, en el barrio del Mercat. Esta pequeña calle, entre las de Cadirers y Danses, tiene un origen incierto, y ni si quiera los grandes estudiosos de la toponimia urbana valentina, como Orellana, Boix, Carboneres o Llombart han podido averiguar a qué hace referencia, si a la ciudad de Belén en la actual Cisjordania, donde nació Jesús o incluso a los propios belenes y su fábrica y comercio en esta zona de la ciudad.

Otro rótulo genérico sería el de Oriente, región de donde procedían los Reyes Magos que llegaron a Belén a adorar al niño. La calle Oriente se encuentra en Monteolivete, y su rotulación tampoco responde a ningún criterio especifico. Podría ser el punto cardinal donde se encuentra la propia calle o incluso pudiese hacer referencia a la región de los Reyes Magos.

Y para poder llegar de Oriente a Belén, ¿qué siguieron los Reyes Magos?: una estrella; como la calle que luce este nombre en el barrio de la Roqueta, entre las calles del Convento de Jerusalén y Ermita. Se trata de una rotulación antigua, de finales del siglo XIX, y tampoco consta a qué hace referencia. Tal vez a los cuerpos celestes que brillan en la noche, en general o de una manera romántica podíamos pensar que también tiene que ver con la estrella de la Navidad que guió a los Reyes.

Para completar nuestro Belén particular todavía nos hacen falta más piezas. Por ejemplo, el ángel anunciador y “su” plaza del Ángel, en el barrio del Carmen. Un plaza antiquísima adosada a las vetustas murallas árabes y que en realidad hacer referencia al Ángel Custodio desde bien antiguo, pero que nos vale para nuestra representación toponímica.

Bueno, y una vez ya en Belén, habría que buscar el Portal o el Portalet, com es diu en valencià. En este sentido, muchos son los topónimos de portales que jalonan nuestra ciudad, como el Portal Nou o el Portal de Valldigna. Pero la que más se acerca a nuestro propósito de hoy, es la calle del Portalet, en Benicalap. Un topónimo histórico de los alrededores de la iglesia de aquel poblado. Y dentro del portal, esperamos ver a Jesús y a sus padres, ¡claro! La calle y la plaza de Jesús, que además dan nombre a todo el barrio, es de todas la más conocida, y evidentemente hace referencia al hijo de Dios, pero en nuestra ciudad este topónimo surge por encontrarse en esta calle el Convento de Santa María de Jesús fundado en 1428. También podríamos usar el topónimo de la calle Jesús y María, y así matábamos dos pájaros de un tiro. Esta calle se encuentra en el barrio de la Pechina, extramuros de la ciudad y hace referencia a la Congregación Religiosa y al colegio homónimo que enfrenta con dicha calle.

Nos faltaría solo José para completar el Belén, y claro, en Valencia, donde San José es uno de sus patronos, no podían faltar referencias toponímicas. La más importante, el puente de San José, construido en el siglo XVII y la escultura del mismo que lo preside. Llamado así por el Convento de San José, situado a los pies del puente y del portal homónimo por el que se accedía a la ciudad. Pero también existe una calle de San José Artesano, que para nuestro belén callejero nos viene fenomenal.

Aún podríamos seguir añadiendo topónimos a nuestra selección de calles navideñas, como la plaza del árbol, pero esto ya lo dejamos para las navidades de 2018. ¡Bon any i bon Nadal!

Puedes leer este y otros artículos en:

http://valentinatopofilia.wordpress.com/