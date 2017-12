Almaraz sigue en pie reivindicativo

El Ayuntamiento y los vecinos de Almaraz de Duero no cejan en su reclamación ante la Diputación por el arreglo de su carretera. Ya lo manifestaron en el pleno del pasado viernes, y advierten que seguirán adelante, porque rechazan que la Diputación se empeñe en ejecutar un tramo que no se pide, mientras se deja sin hacer el más deteriorado y problemático. El ayuntamiento, gobernado por Ahora Decide, está dispuesto a llegar al contencioso-administrativo.

Vecinos y Ayuntamiento de Almaraz, reiteran la reclamación de un arreglo completo de su carretera y no sólo la reparación parcial incluida en el proyecto actualmente aprobado por la Diputación. Sostienen que el tramo aprobado no es prioritario y, por tanto, se va a gastar el dinero en algo que no tiene sentido, ya que hay tramos urgentes, con mal estado y peligrosidad. Y además sostienen que se intenta dar prioridad al ramal de Villaseco, que afirman que no tiene ninguna circulación.

También rechazan los datos sobre el presupuesto que tramita la Diputación. En este sentido, afirman que el coste de lo que queda por ejecutar en la carretera de Almaraz, de acuerdo con el proyecto redactado en el año 2008, se eleva a unos 4 millones de euros, y no menos de 2 millones como dice la Diputación.

En última instancia, el Ayuntamiento de Almaraz está dispuesto a llegar al contencioso si no hay cambio en el proyecto de la Diputación, tal como anuncia el alcalde, José Martín.